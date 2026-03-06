قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

توقعات عبير فؤاد المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة
آية التيجي

في تصريح جديد عبر فيديو نشرته على قناتها الرسمية على يوتيوب، تحدثت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها المتعلقة بالظواهر الفلكية القادمة، وعلى رأسها الكسوف والخسوف واقتران كوكبي زحل ونبتون، مشيرة إلى أن هذه الأحداث قد تحمل تأثيرات عالمية كبيرة.

وأكدت فؤاد في الفيديو أن الظواهر الفلكية مثل الكسوف قد ترتبط وفق رؤيتها الفلكية المستندة إلى كتب القدماء بأحداث كبرى قد تشمل تغيرات سياسية واقتصادية، وأحداثًا مفصلية على مستوى العالم.

وأضافت أن هذه الفترات قد تشهد ما وصفته بـ"النهايات والبدايات الجديدة"، وهو تعبير استخدمته لتوضيح أن التحولات العالمية قد تفتح المجال لمرحلة مختلفة.

كما توقعت أن تأثير الكسوف قد يمتد إلى دول كبرى، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وإيران، مشيرة إلى احتمال وقوع أحداث مهمة خلال الأشهر التي تلي الظاهرة الفلكية. 

وأكدت عبير فؤاد، أن تأثير الكسوف سوف يؤثر على رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بشكل كبير.

وذكرت أن هذه التوقعات لا تهدف إلى إثارة القلق، بل تأتي في إطار التحليل الفلكي الذي تعتمد عليه.

وتطرقت عبير فؤاد أيضًا إلى اقتران كوكبي زحل ونبتون، موضحة أن هذا الاقتران قد يشير بحسب التفسيرات الفلكية إلى تغييرات عالمية قد تتسم بالتوتر بين التسارع والمغامرة من جهة، والانضباط ومحاولة التفاوض من جهة أخرى.

تأثير الفلك على الاقتصاد والمجتمع

في جانب آخر من حديثها، أشارت خبيرة الفلك إلى أن بعض التوقعات الفلكية قد ترتبط بأزمات اقتصادية عالمية أو تغيرات في معدلات البطالة، لكنها أكدت أن هذه التحليلات لا تعني حتمية وقوع الأحداث، بل هي قراءة فلكية تستند إلى معطيات رمزية.

وأضافت أن الظواهر الفلكية قد تفتح المجال للإبداع وظهور مواهب جديدة، معتبرة أن كل فترة تحمل تحديات وفرصًا في الوقت ذاته.

عبير فؤاد توقعات فلكية الخسوف والكسوف اقتران زحل ونبتون توقعات 2026 تأثير الفلك على العالم فيديو عبير فؤاد أخبار الفلك تنبؤات عالمية تحليل فلكي عبير فؤاد توقعات 2026 توقعات الكسوف تأثير الظواهر الفلكية توقعات اقتصادية أخبار الأبراج

