أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي

حقق الأهلي السعودي فوزًا مهمًا على غريمه الاتحاد السعودي بنتيجة 3-1، في مواجهة ديربي جدة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

أقيمت المباراة على ملعب ملعب الإنماء، حيث نجح الأهلي في فرض تفوقه وحصد 3 نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة البطولة.

أهداف مباراة الأهلي والاتحاد

افتتح المهاجم الإنجليزي إيفان توني التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 23، لينهي فريقه الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن الاتحاد من إدراك التعادل عن طريق البرازيلي فابينيو الذي سجل هدف فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

لكن الأهلي عاد سريعًا للتقدم مجددًا، بعدما أحرز النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يختتم فراس البريكان ثلاثية فريقه في الدقيقة 85، ليؤكد تفوق الأهلي في الديربي.

ترتيب الدوري السعودي بعد المباراة

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة في المركز السادس.

تشكيلا الأهلي والاتحاد في المباراة

دخل الأهلي اللقاء بتشكيل ضم: إدوارد ميندي، علي مجرشي، زكريا هوساوي، إيبانيز، ريان حامد، أتنجان، الجهني، فرانك كيسي، إيفان توني، ورياض محرز.

في المقابل، بدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من: رايكوفيتش، بيريرا، شراحيلي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، دومبيا، فابينيو، بيرجوين، حسام عوار، موسى ديابي، ويوسف النصيري.