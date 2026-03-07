كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور

واصل كبارُ القراء ونجومُ برنامج «دولة التلاوة» إحياءَ الليلةِ السابعةَ عشرةَ من ليالي شهر رمضان المبارك بعددٍ من المساجد الكبرى، في أجواءٍ إيمانية مفعمة بالخشوع والسكينة، حيث صدحت حناجرهم بآيات الذكر الحكيم، وازدانت بيوت الله بجلال التلاوة وروعة الأداء، وسط حضورٍ كثيفٍ من المصلين الذين توافدوا ابتغاء الأجر وطلبًا للطمأنينة في رحاب الشهر الفضيل.

ففي مسجد الإمام الحسين أمَّ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ خالد عطية جموعَ المصلين، في مشهدٍ عامرٍ بالتدبر والخشوع عكست فيه التلاوات عمق الأداء وروح الارتباط بكتاب الله تعالى، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وفي مسجد السيدة زينب أمَّ الشيخ علي أحمد، المصلين، بينما أمَّ الشيخ عمر ناصر المصلين بمسجد السيدة نفيسة، وأمَّ الشيخ أحمد رشاد المصلين بمسجد عمرو بن العاص، حيث سادت أجواءٌ إيمانية خاشعة وتفاعلٌ كبيرٌ مع آيات القرآن الكريم.

كما أمَّ الشيخ أحمد جمال المصلين بمسجد العزيز الحكيم، فيما أمَّ الشيخ وليد صلاح المصلين بمسجد مصر، في ليلةٍ قرآنية تجلت فيها معاني السكينة وصفاء الروح، وتلاقت فيها القلوب على مائدة القرآن الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف المصرية أن استمرار إحياء ليالي رمضان بتلاوات كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة»؛ يأتي في إطار رسالتها في خدمة كتاب الله - تعالى -، وتعزيز الأجواء التعبدية في بيوت الله، بما يسهم في ترسيخ القيم الإيمانية وبناء الإنسان، ليظل شهر رمضان شهر القرآن والتزكية والارتقاء الروحي.