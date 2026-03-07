لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الأطقم المكلفة بإدارة مواجهات اليوم السبت 7 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وتتميز هذه الجولة بأهمية كبيرة في ترتيب فرق الدوري، حيث تشهد صراعات محتدمة على مراكز الصدارة والهبوط، وقد تم توزيع الحكام الدوليين والواعدين؛ لضمان إدارة فنية عادلة للمباريات، جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة غزل المحلة وفاركو

يتولى الحكم إبراهيم محمد قيادة المباراة التي تجمع بين غزل المحلة وفاركو على استاد غزل المحلة.

ويرافقه في المهمة التحكيمية أحمد لطفي كمساعد أول، وأحمد عبد الغني كمساعد ثانٍ، فيما يتواجد حسن محمود كحكم رابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو “VAR”، تم تكليف الحكم عمرو الشناوي، ويعاونه أحمد صلاح لضمان التدخلات الصحيحة عند الحاجة ومتابعة القرارات الحاسمة.

طاقم تحكيم لقاء سموحة ومودرن سبورت

يدير الحكم عبد العزيز السيد مواجهة سموحة ومودرن سبورت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يكون إلى جانبه أسامة عبد اللطيف كمساعد أول، وعماد فرج كمساعد ثانٍ، بينما يشغل جبل السيد عطية منصب الحكم الرابع.

وفي غرفة الفيديو، تم اختيار الحكم خالد الغندور، ويعاونه هيثم عثمان لضمان مراجعة دقيقة للقرارات التحكيمية.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وإنبي

أعلنت لجنة الحكام عن تعيين الحكم صبحي العمراوي لإدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام إنبي على استاد الإسماعيلية.

ويرافقه علاء عبد الباسط وعلي علاء طلبة كمساعدين، بينما يتواجد حسني سلطان كحكم رابع.

وستكون تقنية الفيديو “VAR” تحت إشراف الحكم أحمد حامد فهيم، بمساعدة محمود بدران لضمان العدالة في كل القرارات