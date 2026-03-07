قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كنتي فين.. تعليق محمد سامي على منشور ياسمين عبد العزيز يثير الجدل
أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور
علامات ليلة القدر ومواعيد الليالي الوترية في شهر رمضان 2026
سعر الدولار اليوم 7-3-2026
سكودا تقدم أصغر SUV كهربائية عالميًا.. وهذا سعرها
البيت الأبيض يكشف حقيقة إرسال قوات للتدخل البري في إيران
أحمد داود يرفض العروسة الجديدة في مسلسل بابا وماما جيران
أيمن منصور: لاعبو الزمالك لديهم إصرار كبير على التتويج بالدوري المصري
حزب الله يأسر جندي إسرائيلي خلال إنزال بري في النبي شيت جنوب لبنان
أيمن يونس: الزمالك أضاع 4 فرص سهلة أمام الاتحاد.. وناصر منسي مميز
السعودية: التصدي لصاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
فرصة أخيرة الحلقة 2 .. محمود حميدة يتولى قضية فتاة المنصورية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز

رباب الهواري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن أسماء الأطقم المكلفة بإدارة مواجهات اليوم السبت 7 مارس 2026، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز “دوري نايل”.

وتتميز هذه الجولة بأهمية كبيرة في ترتيب فرق الدوري، حيث تشهد صراعات محتدمة على مراكز الصدارة والهبوط، وقد تم توزيع الحكام الدوليين والواعدين؛ لضمان إدارة فنية عادلة للمباريات، جميع المباريات ستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة غزل المحلة وفاركو

يتولى الحكم إبراهيم محمد قيادة المباراة التي تجمع بين غزل المحلة وفاركو على استاد غزل المحلة.

ويرافقه في المهمة التحكيمية أحمد لطفي كمساعد أول، وأحمد عبد الغني كمساعد ثانٍ، فيما يتواجد حسن محمود كحكم رابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو “VAR”، تم تكليف الحكم عمرو الشناوي، ويعاونه أحمد صلاح لضمان التدخلات الصحيحة عند الحاجة ومتابعة القرارات الحاسمة.

طاقم تحكيم لقاء سموحة ومودرن سبورت

يدير الحكم عبد العزيز السيد مواجهة سموحة ومودرن سبورت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

يكون إلى جانبه أسامة عبد اللطيف كمساعد أول، وعماد فرج كمساعد ثانٍ، بينما يشغل جبل السيد عطية منصب الحكم الرابع.

وفي غرفة الفيديو، تم اختيار الحكم خالد الغندور، ويعاونه هيثم عثمان لضمان مراجعة دقيقة للقرارات التحكيمية.

حكام مباراة كهرباء الإسماعيلية وإنبي

أعلنت لجنة الحكام عن تعيين الحكم صبحي العمراوي لإدارة مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام إنبي على استاد الإسماعيلية.

ويرافقه علاء عبد الباسط وعلي علاء طلبة كمساعدين، بينما يتواجد حسني سلطان كحكم رابع.

وستكون تقنية الفيديو “VAR” تحت إشراف الحكم أحمد حامد فهيم، بمساعدة محمود بدران لضمان العدالة في كل القرارات

مسلسل درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني من نوبات الاكتئاب والفصام

سحور الحريري

تيكا هم .. ليلة طربية لنجوم الأغنية في سحور الحريري |صور

كريم محمود عبدالعزيز

مسلسل المتر سمير الحلقة 2 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل فى صراع جديد بسبب قضية إثبات نسب

بالصور

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

برج الثور حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. أمنح نفسك فرصة للتفكير

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

