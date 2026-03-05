ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب المقاولون العرب وحرس الحدود، في مباريات الجولة الحادية والعشرين التي أقيمت مساء الخميس.

وحقق الأهلي فوزًا على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، ليواصل مطاردة القمة، بينما نجح بيراميدز في التغلب على حرس الحدود بالنتيجة نفسها، ليحافظ على موقعه بين فرق المقدمة.

أسفرت نتائج الجولة عن تساوي الزمالك وبيراميدز والأهلي في عدد النقاط، بعدما وصل كل فريق إلى 40 نقطة، مع اختلاف عدد المباريات، وهو ما يزيد من إثارة المنافسة على صدارة جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط بعد خوض 19 مباراة، ويحل الأهلي ثالثًا برصيد 40 نقطة أيضًا من 19 لقاء.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك: 40 نقطة (18 مباراة)

2- بيراميدز: 40 نقطة (19 مباراة)

3- الأهلي: 40 نقطة (19 مباراة)

4- سيراميكا كليوباترا: 38 نقطة (20 مباراة)

5- المصري: 29 نقطة (18 مباراة)

6- سموحة: 28 نقطة (19 مباراة)

7- وادي دجلة: 28 نقطة (19 مباراة)

8- البنك الأهلي: 26 نقطة (19 مباراة)

9- زد: 26 نقطة (19 مباراة)

10- بتروجيت: 25 نقطة (20 مباراة)

11- إنبي: 24 نقطة (18 مباراة)

12- الجونة: 24 نقطة (18 مباراة)

13- مودرن سبورت: 23 نقطة (18 مباراة)

14- الاتحاد السكندري: 20 نقطة (19 مباراة)

15- طلائع الجيش: 19 نقطة (19 مباراة)

16- غزل المحلة: 17 نقطة (18 مباراة)

17- المقاولون العرب: 18 نقطة (20 مباراة)

18- حرس الحدود: 17 نقطة (20 مباراة)

19- كهرباء الإسماعيلية: 16 نقطة (19 مباراة)

20- فاركو: 14 نقطة (19 مباراة)

21- الإسماعيلي: 11 نقطة (19 مباراة)

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري في الجولة نفسها، في مباراة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل الصدارة في جدول ترتيب الدوري.