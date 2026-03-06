سامي قمصان بعد خسارة المقاولون أمام الأهلي: الهدف الملغي كان صحيحًا وكنا نستحق نتيجة أفضل

تحدث سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد قمصان أن فريقه كان يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة، خاصة مع اقتراب الفريق من الدخول في مرحلة حاسمة من المنافسات.

طموح لتحقيق نتيجة إيجابية

وأوضح قمصان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يأمل في الخروج بنتيجة أفضل، مشيرًا إلى أن الفريق حاول التماسك بعد استقبال الهدف الأول. وأضاف أن لاعبي المقاولون أظهروا رد فعل جيد خلال فترات من المباراة، وكان لديهم إصرار على العودة في النتيجة.

جدل حول الهدف الملغي

وتطرق المدير الفني للمقاولون العرب إلى الهدف الذي تم إلغاؤه لفريقه خلال المباراة، مؤكدًا أنه شاهد اللقطة أكثر من مرة ويعتقد أن الهدف كان صحيحًا. وأشار إلى أن توقيت الهدف الملغي كان مهمًا للغاية، حيث كان فريقه يقدم أداءً جيدًا في تلك اللحظات، وكان من الممكن أن يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في الضغط ومحاولة تعديل النتيجة.

أداء أفضل في الشوط الثاني

وأضاف قمصان أن فريقه قدم أداءً أفضل خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سنحت له عدة فرص للتسجيل وكانت الفرص أكثر مقارنة بالمنافس. وأوضح أن هذه الأمور تعد من الإيجابيات التي سيحاول البناء عليها خلال المباريات المقبلة، رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق في نهاية اللقاء.

الرد على الانتقادات

وفي ختام تصريحاته، رد سامي قمصان على بعض الانتقادات التي تشير إلى أن المدربين الذين سبق لهم العمل في الأهلي يتعاطفون مع الفريق الأحمر عند مواجهته. وأكد قمصان أن فريقه قاتل حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، مشددًا على أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب. كما أشار إلى أن فريقه لعب بشرف وروح قتالية حتى النهاية، وهو الأمر الذي ظهر أيضًا في مواجهة كأس الرابطة عندما اعتمد الفريق على عدد من اللاعبين الشباب