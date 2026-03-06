قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة الكويت ببيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت
مسؤول إيراني: إطلاق النار على المتظاهرين إذا عادوا للشوارع ومعاملتهم كعملاء لإسرائيل
هجوم على قاعدة وفندق يقطنهما جنود أمريكان في البحرين
الفيفا يوقف يوسف بلايلي سنة كاملة
بعد إشادته بالأهلي.. رسالة شكر من أحمد موسى لـ ترامب
غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية في بيروت
يتميز بالموهبة.. ترامب يشيد بفريق الأهلي المصري في البيت الأبيض
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
بسبب الحرب على إيران.. البنتاجون يطلب من الكونجرس تسريع إنتاج الصواريخ
تقارير: إيران تدمر بطارية ثاد الأمريكية المتطورة في الأردن
ميسي وإنتر ميامي يهديان ترامب كرة موقعة وقميصًا برقم 47
الداخلية البحرينية: أضرار مادية في فندقين ومبنى سكني جراء الهجمات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سامي قمصان بعد خسارة المقاولون أمام الأهلي: الهدف الملغي كان صحيحًا وكنا نستحق نتيجة أفضل

سامى قمصان
سامى قمصان
رباب الهواري

تحدث سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وأكد قمصان أن فريقه كان يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة، خاصة مع اقتراب الفريق من الدخول في مرحلة حاسمة من المنافسات.

طموح لتحقيق نتيجة إيجابية
وأوضح قمصان خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه كان يأمل في الخروج بنتيجة أفضل، مشيرًا إلى أن الفريق حاول التماسك بعد استقبال الهدف الأول. وأضاف أن لاعبي المقاولون أظهروا رد فعل جيد خلال فترات من المباراة، وكان لديهم إصرار على العودة في النتيجة.

جدل حول الهدف الملغي
وتطرق المدير الفني للمقاولون العرب إلى الهدف الذي تم إلغاؤه لفريقه خلال المباراة، مؤكدًا أنه شاهد اللقطة أكثر من مرة ويعتقد أن الهدف كان صحيحًا. وأشار إلى أن توقيت الهدف الملغي كان مهمًا للغاية، حيث كان فريقه يقدم أداءً جيدًا في تلك اللحظات، وكان من الممكن أن يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في الضغط ومحاولة تعديل النتيجة.

أداء أفضل في الشوط الثاني
وأضاف قمصان أن فريقه قدم أداءً أفضل خلال الشوط الثاني من اللقاء، حيث سنحت له عدة فرص للتسجيل وكانت الفرص أكثر مقارنة بالمنافس. وأوضح أن هذه الأمور تعد من الإيجابيات التي سيحاول البناء عليها خلال المباريات المقبلة، رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق في نهاية اللقاء.

الرد على الانتقادات
وفي ختام تصريحاته، رد سامي قمصان على بعض الانتقادات التي تشير إلى أن المدربين الذين سبق لهم العمل في الأهلي يتعاطفون مع الفريق الأحمر عند مواجهته. وأكد قمصان أن فريقه قاتل حتى اللحظة الأخيرة من المباراة، مشددًا على أن اللاعبين قدموا أقصى ما لديهم داخل الملعب. كما أشار إلى أن فريقه لعب بشرف وروح قتالية حتى النهاية، وهو الأمر الذي ظهر أيضًا في مواجهة كأس الرابطة عندما اعتمد الفريق على عدد من اللاعبين الشباب

الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل سامى قمصان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

سلسلة آيفون 17

ارتفاع أسعار آيفون 17 برو ماكس في مصر.. اعرف وصل كام

منحة عيد الفطر 2026

1500 جنيه في انتظارك .. موعد صرف منحة عيد الفطر 2026 للعمالة غير المنتظمة

حرب إيران واسرائيل

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

مصر للطيران

مصر للطيران: تشغيل بعض الرحلات تجريبيا غدا إلى دبي والدمام

الدوري المصري

موعد سحب قرعة الدور الثاني من بطولة الدوري المصري

ترشيحاتنا

تويوتا bZ7

مواصفات تويوتا bZ7 الجديدة.. كم يبلغ سعرها؟

رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

شاهد.. رام البيك أب المستوحاة من القمر الدموي

سكودا كودياك موديل 2026

سكودا كودياك 2026 الجديدة.. مواصفات وأسعار 3 فئات وصور

بالصور

مسقعة ولا بابا غنوج.. لماذا يُنصح بتناول الباذنجان في السحور؟

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان

صلاح عبد الله وندى بسيوني وعمرو رمزي يشعلون «الضحايا» الليلة

ندى بسيوني
ندى بسيوني
ندى بسيوني

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

فيديو

مايا دياب

سأتبنى ولدًا.. مايا دياب تكشف أسرارًا لأول مرة

مي عمر الست موناليزا

محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد