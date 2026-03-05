قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدًا الجمعة.. طقس دافئ نهارًا وبارد ليلًا
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء 3 أيام عن عدة مناطق بالغردقة
ليلة القدر فرصة العمر .. أفضل أعمالها وكيفية إحيائها وأهم علاماتها
العراق يعلن رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

حرب جديدة.. كيف نجحت إيران في خداع إسرائيل برسمة على الأسفلت؟

حرب إيران واسرائيل
حرب إيران واسرائيل
رشا عوني

خداع تكتيكي وفكرة غير متوقعة تُغير فكرة الحرب بين إسرائيل وإيران، تعتمد بشكل رئيسي على استنفاذ مخزون الصواريخ لدى الجيش الإسرائيلي، بعدما تمكنت إيران من خداع الطيران الإسرائيلي بحيلة وهمية لم تخطر على البال، واستخدام رسومات وهمية هدفها التضليل .

خدعة بصرية ثلاثية الأبعاد

خلال الساعات الماضية، انتشر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي يزعم فيه استهداف مروحية إيرانية من طراز MI-17، لكن المفاجآة كانت أن هذه المروحية غير حقيقة تماماً، وما هي إلا خدعة بصرية ثلاثية الأبعاد على الأرض لتضليل طيران سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي عبر رسم أهداف على شكل طائرات أو معدات عسكرية وهمية.

صورة من الفيديو

هدف وهمي

وعلى الرغم من الغارة، ظلّت المروحية الحقيقية سليمة تماما في مكانها دون أن تتعرض لأي أضرار، مما يؤكد أن الهجوم أصاب هدفا وهميا لا علاقة له بالطائرة الفعلية.

https://twitter.com/mog_china/status/2029160499875819702

إيران تلجأ للتمويه البصري

وكشفت الفيديوهات أن المروحية الإيرانية لم تكن طائرة حقيقية، بل كانت تمويهًا متطورًا بتقنية التمويه البصري على سطح خرساني أسفلتي، وهي تكتيك خداعي منخفض التكلفة مصمم لخداع الاستطلاع الجوي وإهدار الذخائر الدقيقة.

وأثار هذا الكشف نقاشًا واسعًا حول استخدام إيران للتمويه البصري والخداع في ظل تصاعد الضربات الإسرائيلية والأمريكية، وبالتزامن مع الحديث عن ارتفاع تكلفة نفقات الحرب بسبب الأسعار الباهضة للصواريخ.

استنزاف صواريخ إسرائيلية باهظة

وذكرت وسائل إعلام أن هذه الرسومات ساهمت في دفع إسرائيل لاستهدافها بصواريخ دقيقة باهظة الثمن، ما أدى إلى استنزاف جزء من ذخائرها قبل أي مواجهة مباشرة، وأكد خبراء أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن أساليب الحرب النفسية وخداع العدو، حيث يمكن أن تكون الأهداف الوهمية وسيلة فعالة لتقليل الخسائر الفعلية وتعطيل قدرة الخصم على التخطيط للهجوم.

استنفاذ الذخائر

وتمثل هذه التقنية جزءا من منظومة تضليل استراتيجية تعتمدها إيران لحماية أصولها العسكرية، إذ تربك أنظمة الاستهداف وتدفع الطيارين إلى صرف ذخائرهم على أهداف وهمية، وسبق أن استخدمت روسيا نفس الأسلوب في عام 2023 لخداع الأقمار الصناعية الأمريكية خلال الحرب في أوكرانيا.

إسرائيل وإيران الجيش الاسرائيلي حرب ايران واسرائيل حرب امريكا واسرائيل وايران حرب إيران وإسرائيل الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

فيريرا

صدمة لـ الزمالك بسبب فيريرا.. قرار غير متوقع من فيفا ضد النادي

صورة أرشيفية

طائرات مسيرة وصواريخ.. إيران تشن هجمات صاروخية تهز وسط إسرائيل

ترشيحاتنا

حملات مكثفة بالأحياء لإعادة الانضباط ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ بورسعيد يشدد على التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء وبورفؤاد ونوابهم

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

صحه دمياط

أنشطة توعوية بمستشفيات دمياط لتعزيز الاستخدام الآمن للأدوية

بالصور

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد