قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم بطلب رابطة الاندية المحترفة من أجل استقدام حكام أجانب في مباريات الدوري المقبلة

جاء طلب الأهلي من أجل توفير العدالة التحكيمية في ظل الصراع الشرس والمنافسة على صدارة بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطه

جدول ترتيب الدوري المصري:

الزمالك: 40 نقطة

2- بيراميدز: 37 نقطة

3- الأهلي: 37 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة

5- المصري: 29 نقطة

6- سموحة: 28 نقطة

7- وادي دجلة: 28 نقطة

8- زد: 26 نقطة

9- البنك الأهلي: 25 نقطة

10- بتروجت: 25 نقطة

11- إنبي: 24 نقطة