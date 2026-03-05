في أسوان.. استمرار حملات إزالة الإشغالات وتفريغ كوم أمبو من العشوائيات

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته المفاجئة الأخيرة لمركز ومدينة كوم أمبو، بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، من أجل تفريغ المدينة من العشوائيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتم التأكيد على المسئولين بالمحليات ، والمختصين بالجهات المعنية بحسن التعامل مع جميع المواطنين ، وإحترام الجميع بما فيهم أى مواطنين مخالفين ، مع الحزم فى تحقيق سيادة القانون .

جهود متنوعة

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بحملة مكبرة إستهدفت رفع أكثر من 60 حالة إشغال داخل الأسواق والشوارع المختلفة ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على المضبوطات ،

وسبق ذلك التنبية وتوجيه الإنذارات للمخالفين ، فى حالة عدم إلتزامهم بخطوط التنظيم ، وقيامهم بالتعدى على حرم الطريق ، لتحقيق السيولة المطلوبة للمشاه والمركبات ، وذلك في إطار من حسن المعاملة لهم حتى فى حالة مخالفتهم ، وقد شارك فى جهود الحملة نائب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية .