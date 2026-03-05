"بطل من حجر".. محافظ أسوان يشيد بإبداع الطالبات ويساند المبادرات المجتمعية

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فريق مبادرة "بطل من حجر"، الذي يضم الطالبات ندى محمد صابر، ومايا أشرف أنور، ورؤى محمد محمود.

جاء ذلك في إطار النهج التنموي الجديد الذي تتبناه المحافظة لتنفيذ استراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي، وتعزيز رعاية المبادرات الشبابية والطلابية الهادفة لترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع الأسواني، وتفعيل شعار "كلنا مع بعض".

وتأتي المبادرة استكمالًا لنجاح الطالبات في التصعيد ببرنامج "سفراء ضد الفساد" الذي نفذته إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، حيث تم اختيارهن وفقًا لتقييم متخصص أُجري بإشراف الدكتور أحمد يحيى، المسؤول عن البرنامج بأسوان، وذلك تأكيدًا على تميزهن الفكري وقدرتهن على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.

وخلال اللقاء الأبوي، الذي شهد حوارًا للطالبات مع محافظ أسوان، وفي حضور الدكتور ولاء سعد عرفة، مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، أشاد المهندس عمرو لاشين بالفكر المستنير للطالبات ورؤيتهن المبتكرة، مؤكدًا أن ما يقدمنه يعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به لأبناء هذه المحافظة العريقة، ويعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية تطوير الذات والعمل الجماعي لبناء مجتمع ناضج فكريًا وسلوكيًا.

بطل من حجر

وأوضح عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على دعم الطاقات الإبداعية الواعدة، وتحفيز الشباب على تبني أفكار بناءة تسهم في تحويل السلوكيات السلبية إلى ممارسات إيجابية مؤثرة، لافتًا إلى أن الوعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة أجيال قادرة على حمل راية المستقبل.

وكلف لاشين مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بمتابعة جهود المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مع إشراك الفريق في مختلف المبادرات التي تطلقها المحافظة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينهن من دخول المدارس والتعريف برسالة المبادرة.

وترتكز مبادرة "بطل من حجر" على توظيف الفن كأداة للتغيير الإيجابي، من خلال تنفيذ أعمال فنية مبتكرة على الأحجار بلمسات جمالية ورسائل توعوية، يتم عرضها في معارض متنوعة، بما يسهم في نشر ثقافة السلوك الحضاري وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وتعكس هذه الخطوة إيمان محافظة أسوان بدور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة البناء والتنمية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية أسوان 2040 نحو مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا وإبداعًا.

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء شعار "سفراء ضد الفساد – مبادرة بطل من حجر" للمحافظ تقديرًا لدعمه ورعايته الرائدة للطالبات ولجهود القائمين على تنفيذ المبادرة.