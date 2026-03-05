قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هاني ضاحي أبرزهم... 19 مرشحًا يتنافسون على نقيب المهندسين غدا
الشريك الخائن .. سرقة 3 ملايين جنيه و20 هاتف من تاجر ببولاق الدكرور
تفعيل صافرات الإنذار.. انفجارات في تل أبيب بسبب رشقة صواريخ إيرانية
الناتو لا يدرس تفعيل بند الدفاع الجماعي بعد حادث الصاروخ الإيراني المتجه نحو تركيا
سوريا .. إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش في دمشق
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط مصنع لتعبئة المياه الطبيعية مجهولة المصدر
وسائل إعلام إيرانية: هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت 3 منشآت رياضية في مناطق عدة بطهران
الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟
إيران تنفي إطلاق طائرة مُسيّرة على أذربيجان
في نهار رمضان .. موظف يتحـ.ـرش بسيدة أثناء جلوسه خلفها بميكروباص بالدقي
قارب إيراني مسير يستهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي
أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"بطل من حجر".. محافظ أسوان يشيد بإبداع الطالبات ويساند المبادرات المجتمعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فريق مبادرة "بطل من حجر"، الذي يضم الطالبات ندى محمد صابر، ومايا أشرف أنور، ورؤى محمد محمود.

جاء ذلك في إطار النهج التنموي الجديد الذي تتبناه المحافظة لتنفيذ استراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي، وتعزيز رعاية المبادرات الشبابية والطلابية الهادفة لترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع الأسواني، وتفعيل شعار "كلنا مع بعض".

وتأتي المبادرة استكمالًا لنجاح الطالبات في التصعيد ببرنامج "سفراء ضد الفساد" الذي نفذته إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، حيث تم اختيارهن وفقًا لتقييم متخصص أُجري بإشراف الدكتور أحمد يحيى، المسؤول عن البرنامج بأسوان، وذلك تأكيدًا على تميزهن الفكري وقدرتهن على تحويل الأفكار إلى واقع ملموس يخدم المجتمع.

وخلال اللقاء الأبوي، الذي شهد حوارًا للطالبات مع محافظ أسوان، وفي حضور الدكتور ولاء سعد عرفة، مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، أشاد المهندس عمرو لاشين بالفكر المستنير للطالبات ورؤيتهن المبتكرة، مؤكدًا أن ما يقدمنه يعد نموذجًا مشرفًا يحتذى به لأبناء هذه المحافظة العريقة، ويعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية تطوير الذات والعمل الجماعي لبناء مجتمع ناضج فكريًا وسلوكيًا.

بطل من حجر

وأوضح عمرو لاشين أن المحافظة حريصة على دعم الطاقات الإبداعية الواعدة، وتحفيز الشباب على تبني أفكار بناءة تسهم في تحويل السلوكيات السلبية إلى ممارسات إيجابية مؤثرة، لافتًا إلى أن الوعي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة أجيال قادرة على حمل راية المستقبل.

وكلف لاشين مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية بمتابعة جهود المبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مع إشراك الفريق في مختلف المبادرات التي تطلقها المحافظة، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينهن من دخول المدارس والتعريف برسالة المبادرة.

وترتكز مبادرة "بطل من حجر" على توظيف الفن كأداة للتغيير الإيجابي، من خلال تنفيذ أعمال فنية مبتكرة على الأحجار بلمسات جمالية ورسائل توعوية، يتم عرضها في معارض متنوعة، بما يسهم في نشر ثقافة السلوك الحضاري وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية.

وتعكس هذه الخطوة إيمان محافظة أسوان بدور الشباب كشركاء فاعلين في مسيرة البناء والتنمية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية أسوان 2040 نحو مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا وإبداعًا.

وفي نهاية اللقاء، تم إهداء شعار "سفراء ضد الفساد – مبادرة بطل من حجر" للمحافظ تقديرًا لدعمه ورعايته الرائدة للطالبات ولجهود القائمين على تنفيذ المبادرة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

الاهلي

مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

كامويش

اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه

جندي

صرخة داخل الكونجرس: أمريكا لا تريد القتال من أجل إسرائيل

ترشيحاتنا

الغريبة

حلوى العيد.. طريقة عمل الغريبة في 10 دقائق

السكري

بذور غير متوقعة تحمي من السكر والتهاب المفاصل

طاجن الفول

هنتسحر إيه النهاردة.. يخني الفول بالعدس والبيض وطعمية البطاطس

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشارع سعد زغلول وميدان المحطة بالزقازيق

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يزور مصابي تصادم ميني باص مع سيارة نقل بمستشفى العاشر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تفاصيل إصابة 11 شخصًا بينهم تلاميذ مدارس في تصادم سيارة سوزوكي وآخرى نقل بالشرقية | صور

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد