مسلسل المداح 6 الحلقة 17.. أهالي القرية يطردون حمادة هلال وهبة مجدي تحاول تدمير داليدا بالسحر

شهدت الحلقة 17 من مسلسل "المداح - أسطورة النهاية" تصاعدا في حدة الصراع بين صابر المداح (حمادة هلال) والجن قزح (فتحي عبدالوهاب).

بدأت الأحداث بلجوء صابر للجن "موت" (حمزة العيلي) لدخول قرية البشاير بحثا عن الزمرة الثالثة، ليكتشف لاحقا خيانة "موت" وولائه المطلق لقزح.

في المقابل، استمرت المكائد ضد حمادة هلال؛ حيث سعت رحاب (هبة مجدي) لإيذاء "داليدا" عبر السحر، محرضة عبد الرازق (صبحي خليل) لاتهام صابر أمام والدة داليدا بأنه الفاعل الحقيقي للسحر.

وفي القرية، نجح قزح (فتحي عبدالوهاب) في تحريض الأهالي ضد المداح ووصفه بـ"الشيخ الملعون"، مطالبا بطرد "نوح" (محمود عبد المغني) لاستخراج الكنز المدفون.

ورغم محاولات الأهالي حرق منزل نوح، إلا أن النيران انطفأت بمعجزة، بينما تلقى صابر إشارة أرشده لمكان الحجر الثالث.

وانتهت أحداث الحلقة بمواجهة حبست الأنفاس، حيث فوجئ عبدالرازق بوجود صابر (حمادة هلال) مع والدة داليدا في المستشفى قبل أن يخبرها بأن صابر هو من قام بعمل السحر لابنتها "داليدا"، مما قلب موازين الخطة تماما.

مسلسل المداح 6

مسلسل "المداح 6" بطولة الفنان حمادة هلال، ويشارك معه كل من فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر وفاتن سعيد. المسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.