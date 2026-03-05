قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير صادم.. أول 100 ساعة من الحرب ضد إيران تكلف الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
تعالج مشاكل الهضم وتحسن صحة الأمعاء.. مادة طبيعية خارقة

الهضم
الهضم
اسماء محمد

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية التى تساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية منها اضطرابات الجهاز الهضمي.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أهم فوائد خل التفاح.

يُصنع خل التفاح بإضافة الخميرة، وهي نوع مهم من البروبيوتيك، إلى عصير التفاح. 

تقوم الخميرة بتحليل السكر الموجود في عصير التفاح لذا، ومثل الكفير والكومبوتشا، يُعد خل التفاح سائلاً مُخمراً.

تحذيرات قبل تناوله

تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح يعزز الهضم الصحي ويخفف الانتفاخ، لكن بعض الدراسات الأخرى تشير إلى أنه قد يزيد من أعراض الجهاز الهضمي سوءًا لذا من المهم مراعاة هذه الأمور إذا قررت تجربته:

يجب تخفيف خل التفاح قبل شربه، وإلا فقد يُلحق الضرر بأسنانك وبطانة المريء.

قد يُسبب خل التفاح ارتجاع المريء ويزيد من حرقة المعدة لذا يُنصح بتجنبه في حال وجود هذه الحالات.

استخدامات وفوائد خل التفاح التجميلية

يحتوي خل التفاح على كميات كبيرة من الأحماض وإذا كنت تعاني من مرض كلوي مزمن، فقد لا يتمكن جسمك من معالجة هذه الأحماض الزائدة،  استشر فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة خل التفاح.

الهضم خل التفاح تعالج الهضم فوائد خل التفاح تحسن الهضم

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يكشف سرا عجيبا في قصة أم موسى.. فيديو

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

في مشهدٍ مهيب.. حشود المصلين تملأ جنبات الجامع الأزهر ودعوات صادقة بأن يعم السلام أرجاء العالم

وقفات مع سورة ق في رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر .. تأكيد على منهج القرآن في إصلاح النفس وترسيخ العقيدة

وقفات مع سورة ق في رمضانيات نسائية بالجامع الأزهر.. تأكيد على منهج القرآن في إصلاح النفس وترسيخ العقيدة

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

