تعالج مشاكل الهضم وتحسن صحة الأمعاء.. مادة طبيعية خارقة

يعد خل التفاح من المواد الطبيعية التى تساعد في الوقاية من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية منها اضطرابات الجهاز الهضمي.

ووفقا لما جاء في موقع goodrx نكشف لكم أهم فوائد خل التفاح.

يُصنع خل التفاح بإضافة الخميرة، وهي نوع مهم من البروبيوتيك، إلى عصير التفاح.

تقوم الخميرة بتحليل السكر الموجود في عصير التفاح لذا، ومثل الكفير والكومبوتشا، يُعد خل التفاح سائلاً مُخمراً.

تحذيرات قبل تناوله

تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح يعزز الهضم الصحي ويخفف الانتفاخ، لكن بعض الدراسات الأخرى تشير إلى أنه قد يزيد من أعراض الجهاز الهضمي سوءًا لذا من المهم مراعاة هذه الأمور إذا قررت تجربته:

يجب تخفيف خل التفاح قبل شربه، وإلا فقد يُلحق الضرر بأسنانك وبطانة المريء.

قد يُسبب خل التفاح ارتجاع المريء ويزيد من حرقة المعدة لذا يُنصح بتجنبه في حال وجود هذه الحالات.

يحتوي خل التفاح على كميات كبيرة من الأحماض وإذا كنت تعاني من مرض كلوي مزمن، فقد لا يتمكن جسمك من معالجة هذه الأحماض الزائدة، استشر فريق الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربة خل التفاح.