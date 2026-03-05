قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الأربعاء، عن مقتل قائد إيراني كان وراء وحدة حاولت اغتيال الرئيس دونالد ترامب في إيران، وذلك في إطار عملية "الغضب الملحمي".

وقال هيجسيث خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء: "تم تعقب قائد الوحدة التي حاولت اغتيال ترامب وقتله"، بحسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.

وتابع هيجسيث: "حاولت إيران قتل الرئيس ترامب، وكان النصر حليف الرئيس ترامب. لكن هذه ليست نهاية المطاف، بل هي مجرد تذكير بالواقع".

في عام 2024، حاولت جهات مرتبطة بإيران التخطيط لاغتيال الرئيس وكانت إيران قد هددت سابقًا باغتيال ترامب عقب اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وفي عام 2022، صوّر مقطع فيديو إيراني محاولة اغتيال ترامب أثناء ممارسته رياضة الغولف.

أكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الضربات الجوية التي استهدفت إيران، والتي بدأت يوم السبت، أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وعلّق ترامب على مقتل خامنئي قائلاً: "لقد قتلته قبل أن يقتلني".

وأضاف ترامب، في إشارة إلى محاولات إيران السابقة لاغتياله: "لقد حاولوا مرتين، لكنني قتلته أولاً".

وفي غضون ذلك، صرّح هيجسيث يوم الأربعاء بأن تحالف الاستخبارات والقوة القتالية الأمريكية والإسرائيلية "سيُسيطر على إيران، وسيُسيطر عليها قريباً".

وقال هيجسيث: "أمريكا تنتصر انتصاراً حاسماً، وبقوة ساحقة، وبلا رحمة".

