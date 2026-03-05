ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وأعلن أن السيناتور الجمهوري ماركواين مولين من أوكلاهوما سيخلفها.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ستنتقل نويم لتشغل منصب المبعوثة الخاصة لمبادرة "درع الأمريكتين"، وهي مبادرتنا الأمنية الجديدة في نصف الكرة الغربي التي سنعلن عنها يوم السبت في دورال، فلوريدا. أشكر كريستي على خدماتها في وزارة الأمن الداخلي".

وتُعدّ نويم أول وزيرة تغادر إدارة ترامب في ولايته الثانية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن خضعت نويم لاستجوابات مطولة من قبل أعضاء الكونجرس على مدى يومين بشأن قيادتها.

وقال ترامب في منشوره، مُسلطًا الضوء على مكانة مولين كونه الأمريكي الأصلي الوحيد في مجلس الشيوخ: "ماركواين، وهو من أشدّ المؤيدين لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، ومقاتل فنون قتالية مختلطة محترف سابق لم يُهزم قط، يتمتع بعلاقات جيدة مع الناس، ويملك الحكمة والشجاعة اللازمتين للنهوض بأجندة "أمريكا أولًا". سيكون ماركواين وزيرًا رائعًا للأمن الداخلي. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!

يحتاج مولين إلى مصادقة مجلس الشيوخ لتولي المنصب بشكل دائم.

كانت نويم، حاكمة ولاية ساوث داكوتا السابقة، في طليعة جهود ترامب لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية بعد المصادقة عليها، سرعان ما أصبحت الوجه الإعلامي لأجندة إدارة ترامب المتعلقة بالهجرة، حيث أنفقت ملايين الدولارات على إعلانات تحث الناس على الترحيل الذاتي، وعقدت مؤتمرات صحفية في أنحاء البلاد للترويج لأرقام الترحيل، وقامت بزيارات دولية تهدف إلى الترويج لرؤية ترامب.