إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر

في مشهد رمضاني مهيب، اجتمع آلاف الصائمين في شوارع حي المطرية بالقاهرة، إيذانًا ببدء لحظة الإفطار في واحدة من أكبر موائد الإفطار الجماعي في مصر.

وشهدت حفل الإفطار حالة من البهجة والدفء الإنساني، حيث جلس الأهالي والضيوف والشخصيات العامة والدبلوماسيين الأجانب، جنبًا إلى جنب على مائدة واحدة امتدت عبر عدة شوارع مزينة بفوانيس وزينة رمضان، في صورة تعكس روح المشاركة التي تميز هذا الحدث السنوي.

إفطار المطرية

ويُعد إفطار المطرية واحدًا من أبرز الفعاليات الرمضانية في مصر، إذ بدأت فكرته قبل أكثر من عقد كمبادرة شبابية أطلقها مجموعة من أبناء الحي بهدف جمع الأهالي على مائدة إفطار واحدة دون تفرقة.

ومع مرور السنوات، تحولت المبادرة إلى حدث ضخم ينتظره الكثيرون كل عام، حيث تمتد مئات الطاولات عبر شوارع المطرية التي تُزيَّن خصيصًا لاستقبال هذا الحدث.