شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أخبار العالم

المواجهة تشتعل.. ترامب: سأدعم الأكراد لشن هجوم ضد إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة اليوم بأنه سيؤيد تمامًا انتفاضة الأكراد في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي لوكالة رويترز: "أعتقد أنه لأمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وسأؤيده تمامًا".

أفادت شبكة CNN أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تعمل على تسليح القوات الكردية الإيرانية بهدف إشعال انتفاضة شعبية في إيران.

أصدرت عدة جماعات كردية إيرانية بيانات عامة منذ بداية الحرب تلمح إلى تحرك وشيك وتحث القوات العسكرية الإيرانية على الانشقاق.

كشفت تقارير أن أول 100 ساعة من الحرب مع إيران كلّفت الولايات المتحدة 3.7 مليار دولار، أي ما يزيد عن 890 مليون دولار يوميًا، وفقًا لتحليل أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ونُشر يوم الخميس.

وتمثل التكاليف التشغيلية المدرجة بالفعل في ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أقل من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التقديراتـ وبالتالي، فإن المبلغ المتبقي من التكلفة، وقدره 3.54 مليار دولار، "سيتطلب على الأرجح تمويلًا إضافيًا من وزارة الدفاع، إما من خلال اعتماد مخصصات تكميلية أو مشروع قانون تسوية آخر"، بحسب محللي المركز.

وباستثناء تكاليف العمليات والدعم، من المتوقع أن تكون النفقات الرئيسية هي استبدال الذخائر، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للمخاوف بشأن مخزونات الذخائر الاعتراضية الأمريكية ومخزونات حلفائها، بالإضافة إلى خسائر المعدات مثل طائرات إف-15 الثلاث التي أُسقطت في حادثة نيران صديقة في الكويت.

وأوضح التقرير أن التكاليف قد تختلف في المستقبل بناءً على "تحوّل القوات الأمريكية إلى استخدام ذخائر أقل تكلفة"، فضلاً عن "كثافة العمليات وفعالية الرد الإيراني".

ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر الصراع مع إيران؛ إذ لم يُحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث جداول زمنية محددة، مع إشارة هيجسيث إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الصراع طالما رأى الرئيس ذلك مناسباً.

وقال هيجسيث أمس: "قد نقول أربعة أسابيع، لكنها قد تمتد إلى ستة، أو ثمانية، أو حتى ثلاثة. في النهاية، نحن من يحدد الوتيرة والوتيرة".

