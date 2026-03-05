بدلاء الأهلي أمام المقاولون العرب في الدوري المصري

كشف ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة البدلاء في مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وتقام المباراة على ملعب عثمان أحمد عثمان، في إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفهما في جدول الترتيب.

يدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة بعد خوض 19 مباراة.

بدلاء الأهلي في المباراة

وضمت قائمة البدلاء كلًا من:

محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، محمد شريف، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، أحمد عيد، طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا.