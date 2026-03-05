قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل «الكينج» الحلقة 16.. محمد عادل إمام يرزق بمولود وحنان مطاوع تتحداه فى تجارة الحديد

تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث التشويقية ونشوب صراع جديد بين حمزة وشقيقته زمزم.

وبدأت الحلقة بمحاولة زمزم (حنان مطاوع) معرفة تفاصيل مصنع الحديد الذى قرر شقيقها حمزة (محمد عادل إمام) شراءه، وتقرر أن تتحداه وتخبر زواجها بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل)، وبالفعل ينجحان فى شراء المصنع، وحمزة يكتشف أن بازوكا هو الذى أبلغها بالتفاصيل بعد ما أوهمته أنها تخاف عليه.

وترزق هدية (ميرنا جميل) بمولود جديد من حمزة، ويتفاجأ حمزة بزيارة شقيقه ياقوت (مصطفى خاطر) لهما ويطلب منه أخذ حقه وحمزة يرفض ويطرده.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.

مسلسل “الكينج” حنان مطاوع محمد عادل إمام

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد