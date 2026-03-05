مسلسل «الكينج» الحلقة 16.. محمد عادل إمام يرزق بمولود وحنان مطاوع تتحداه فى تجارة الحديد

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “الكينج” العديد من الأحداث التشويقية ونشوب صراع جديد بين حمزة وشقيقته زمزم.

وبدأت الحلقة بمحاولة زمزم (حنان مطاوع) معرفة تفاصيل مصنع الحديد الذى قرر شقيقها حمزة (محمد عادل إمام) شراءه، وتقرر أن تتحداه وتخبر زواجها بدير الجيوشي (عمرو عبد الجليل)، وبالفعل ينجحان فى شراء المصنع، وحمزة يكتشف أن بازوكا هو الذى أبلغها بالتفاصيل بعد ما أوهمته أنها تخاف عليه.

وترزق هدية (ميرنا جميل) بمولود جديد من حمزة، ويتفاجأ حمزة بزيارة شقيقه ياقوت (مصطفى خاطر) لهما ويطلب منه أخذ حقه وحمزة يرفض ويطرده.

مسلسل الكينج

كشفت الصفحة الرسمية لقناة “ام بي سي مصر” عن موعد عرض مسلسل “الكينج” بطولة محمد إمام، حيث يعرض المسلسل في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.