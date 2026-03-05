قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمواد خام وعشرات المتطوعين.. مؤسسة أبو العينين تشارك في أكبر إفطار جماعي بالمطرية
إنذار عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء سهل البقاع تحسبا لغارات على حزب الله
أستاذ قانون دولي: سماح فرنسا لأمريكا باستخدام قواعدها لضرب إيران يجعلها طرفًا مباشرًا في الحرب
واشنطن بوست: الهجوم على إيران يكشف تراجع نفوذ روسيا
الجيش الفرنسي : لن نسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدنا في الشرق الأوسط
وزير الاستثمار : ربط 5 جهات حكومية لتسريع زيادة رؤوس أموال الشركات
الجمارك تنجح في تحصيل 7.08 مليون جنيه من بيع 23 لوط سيارات وبضائع بالمزاد العلني
في اتصال هاتفي بالملك عبد الله .. شيخ الأزهر يؤكد تضامنه مع الشعب الأردني
إفطار المطرية.. آلاف يجتمعون على أكبر مائدة رمضانية في مصر
الرئيس اللبناني يطالب ماكرون بالتدخل لمنع إسرائيل من قصف بيروت
أكبر إفطار جماعي في مصر.. السفيرة نبيلة مكرم وسط أهالي المطرية
القدس تحت الحصار.. إسرائيل تلغي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وتغلق البلدة القديمة
لا قيود صارمة.. مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة المساكنة

هاني حسين

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بتصريحاتها حول أسلوب تربيتها لابنتها، مؤكدة أنها تتبنى نهج التربية الحديثة القائمة على الحوار والاقتناع، بعيدًا عن أساليب التربية التقليدية التي تعتمد على المنع والعقاب.

وأوضحت مايا دياب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن والدتها كانت تتبع أسلوب المدرسة القديمة في التربية، مثل الزعيق والعقاب، لكنها اختارت نهجًا مختلفًا مع ابنتها، يقوم على التفاهم وإعطائها مساحة للتعلم من تجارب الحياة، مشيرة إلى أن ابنتها تتمتع بأخلاق جيدة وتعد أغلى ما تملك في حياتها.

وأضافت مايا دياب، أنها لا تفرض قيودًا صارمة على ابنتها، مؤكدة أنها تترك لها حرية اتخاذ قراراتها طالما تبحث عن سعادتها، حتى فيما يتعلق بتجربة المساكنة، لافتة إلى أنها شخصيًا خاضت هذه التجربة مع زوجها من قبل، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون هذه التجربة دون الإعلان عنها.

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

