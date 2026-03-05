لا قيود صارمة.. مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة المساكنة

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بتصريحاتها حول أسلوب تربيتها لابنتها، مؤكدة أنها تتبنى نهج التربية الحديثة القائمة على الحوار والاقتناع، بعيدًا عن أساليب التربية التقليدية التي تعتمد على المنع والعقاب.

وأوضحت مايا دياب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن والدتها كانت تتبع أسلوب المدرسة القديمة في التربية، مثل الزعيق والعقاب، لكنها اختارت نهجًا مختلفًا مع ابنتها، يقوم على التفاهم وإعطائها مساحة للتعلم من تجارب الحياة، مشيرة إلى أن ابنتها تتمتع بأخلاق جيدة وتعد أغلى ما تملك في حياتها.

وأضافت مايا دياب، أنها لا تفرض قيودًا صارمة على ابنتها، مؤكدة أنها تترك لها حرية اتخاذ قراراتها طالما تبحث عن سعادتها، حتى فيما يتعلق بتجربة المساكنة، لافتة إلى أنها شخصيًا خاضت هذه التجربة مع زوجها من قبل، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعيشون هذه التجربة دون الإعلان عنها.