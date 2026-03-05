مايا دياب تكشف دعمها لدينا الشربيني وتؤكد رغبتها في الإنجاب بعد تجميد البويضات

أدلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعدد من التصريحات الجريئة خلال استضافتها في برنامج حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، حيث تحدثت عن دعمها للفنانة دينا الشربيني، في أزمتها الأخيرة، ورأيها في مفهوم “نمبر وان”، إلى جانب مواقفها من التبني وتجميد البويضات ورغبتها في الإنجاب مجددًا.

مايا دياب: دعمي لدينا الشربيني في أزمتها أقل واجب.. سكوتها أحسن شيء عملته

أكدت الفنانة اللبنانية مايا دياب دعمها الكامل للفنانة دينا الشربيني في أزمتها الأخيرة، مشددة على أن مساندتها لها تُعد «أقل واجب»، خاصة في ظل ما تعرضت له من انتقادات حادة وحملات تشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وقالت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن الهجوم الذي طال دينا الشربيني كان قاسيًا وغير مبرر، مؤكدة أن أحدًا لا يعرف الحقيقة الكاملة لما حدث، مطالبة بوقف الحملة الموجهة ضدها، ومشددة على أن دينا «لا تستحق أي إساءة»، ولها سمعة طيبة ومكانة فنية محترمة.

وأضافت مايا دياب، أن صمت دينا الشربيني كان القرار الأفضل في تلك الأزمة، موضحة أن السكوت في بعض المواقف يكون أكثر حكمة، لأن الرد يمنح المنتقدين حجمًا وقيمة أكبر، ويزيد من حدة الهجوم بدلًا من إخماده.

وكشفت مايا دياب أنها تعرضت بدورها لانتقادات وهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب دفاعها عن دينا الشربيني، معربة عن دهشتها من حجم الهجوم الذي طالها، لكنها أكدت تمسكها بموقفها الداعم، انطلاقًا من قناعتها بضرورة مساندة أي امرأة تتعرض للتشهير والانتقاد دون وجه حق.

مايا دياب: العصر اتغير ومفيش حد "نمبر وان"

أكدت النجمة اللبنانية مايا دياب أن مفهوم "النجم الأول" أو نمبر وان بشكله التقليدي لم يعد موجوداً في الساحة الغنية الحالية، مشيرة إلى أن معايير النجاح اختلفت جذرياً عما كانت عليه في السابق.

وفي ردها على سؤال ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، حول تصنيفها لنفسها ضمن "صفوف النخبة" أو الصف الأول، أوضحت مايا دياب أن "الصف الأول" ليس مقعداً مخصصاً لفرد واحد، بل هو مساحة واسعة وخط عريض يتسع للكثير من النجوم، مؤكدة أن الجمهور هو من يحدد من يستحق التواجد في هذه المكانة بناءً على النجاح والأقدمية.

وشددت مايا دياب على أن العصر الفني قد تغير، وقالت بصراحة: "لا يوجد أحد يحتكر لقب (نمبر وان)، فاليوم الأغنية الناجحة هي التي تحكم وتتصدر"، وأضافت في تصريحاتها أن الأغنية "الضاربة" (Hit) قد تصنع نجاحاً ساحقاً لمطرب قد يكون بعيداً تماماً عن حسابات الصف الأول، وهو ما يثبت تغير معالم الفن في العصر الحالي، حيث أصبحت "الأغنية" هي النجم الحقيقي وليس المطرب بلقبه.





مايا دياب: معنديش طاقة للدخول في أزمات مع راجل.. والسوشيال ميديا أصبحت ساحة للتشهير



أعربت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن رغبتها في الابتعاد عن المشكلات والصراعات، مؤكدة أنها لم تعد تملك طاقة للدخول في أزمات مع الرجال، وتسعى إلى علاقة قائمة على اللين والتفاهم المتبادل، وحياة أكثر بساطة وهدوءًا بعيدًا عن التعقيد.

وانتقدت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، حالة الفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى وجود استباحة واضحة لحياة الناس الخاصة وحملات تشهير دون معرفة الحقيقة، مؤكدة أن الزمن الحالي أصبح صعبًا، في ظل قدرة أي شخص على الإمساك بهاتفه وإطلاق الآراء والاتهامات من خلف الشاشات دون مسؤولية.

وأضافت مايا دياب، أن المشهد الإعلامي في الماضي كان أكثر انضباطًا، حيث وُجدت صحافة نظيفة ونقد فني حقيقي يركز على الأعمال والأغاني، وليس على اقتحام البيوت والحياة الشخصية، مؤكدة أنها لا تخفي رأيها عندما تشعر أن لديها حقًا ورأيًا في محله، لكنها ترفض الإساءة والتجريح غير المبرر.

مايا دياب: أدعم التبني وتجميد البويضات ولو تكفلت بطفل هيورث في مالي



أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب تأييدها لفكرة التبني وتجميد البويضات، مؤكدة أن هذه القضايا تمثل بالنسبة لها مستوى إنسانيًا عاليًا من الحب والعطاء، مشددة على أن التبني قرار شخصي نابع من قناعة داخلية، وليس كل إنسان قادرًا على تحمّل مسؤوليته.

وقالت مايا دياب، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، إنها تؤمن بأهمية توفير بيئة حاضنة وسليمة للأطفال الذين حُرموا من أسر مستقرة، سواء من خلال التكفل بهم في دور رعاية أو استقبالهم داخل المنزل، معتبرة أن إنقاذ طفل ومنحه حياة آمنة مليئة بالحب يُعد من أسمى أشكال العطاء الإنساني، خاصة في ظل وجود أطفال كثيرين يعيشون ظروفًا صعبة.

وأضافت مايا دياب أنها تتعاطف مع قضايا النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب واضطررن لترك أطفالهن في ملاجئ، مؤكدة دعمها الكامل للتبني في مثل هذه الحالات، موضحة أنها في حال تكفلت بطفل فستتعامل معه كأنه ابنها، يعيش معها ومع ابنتها في بيت واحد، ويحمل اسمها، مؤكدة أن إحساس الأمومة لا يرتبط بالدم فقط، وأن الطفل الذي ستتبناه سيكون له نصيب في ميراثها مثل أي ابن.

مايا دياب: خضعت لعملية تجميد بويضات وعايزة أجيب أطفال تاني

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب أنها خضعت بالفعل لعملية تجميد البويضات، مؤكدة رغبتها في إنجاب أطفال آخرين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن قرارها لا يرتبط بظروف حالية بقدر ما هو خطوة احترازية للمستقبل.

وأوضحت مايا دياب، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن تجميد البويضات يمنح المرأة فرصة إضافية في حال وصلت إلى سن قد يصعب فيه الإنجاب الطبيعي، مشددة على أن التقدم العلمي والطبي أتاح حلولا كثيرة لم تكن متاحة من قبل، داعية النساء إلى الاستفادة من هذه التطورات دون خوف أو تردد.

وأضافت مايا دياب، أنها تؤمن بحق المرأة في اختيار التوقيت المناسب للزواج والإنجاب، خاصة المرأة العاملة، مؤكدة أن الوعي والعلم أصبحا عنصرين أساسيين في اتخاذ هذه القرارات المصيرية، وأن الحفاظ على جودة الخصوبة لا يتعارض مع تأجيل الزواج، في ظل ما يشهده الطب من تطور مستمر يفتح آفاقًا أوسع للنساء حول العالم.

