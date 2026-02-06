مايا دياب تثير الجدل بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مايا دياب

تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة راقية وملفته، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مشكوفة واتسم التصميم باللون الأحمر المصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت مايا دياب بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مايا دياب بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا الألوان المتناسقة مع لون بشرتها البرونزي.