أيمن بهجت قمر: إكس لارج قصة من حياتي .. و12 سنة وحدة وراء أشهر مشاهده

تحدث السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن أقرب الأعمال السينمائية إلى قلبه، مؤكدًا أن فيلمي «آسف على الإزعاج» و«إكس لارج» يحتلان مكانة خاصة جدًا في مسيرته الفنية.

ووصف أيمن بهجت قمر، خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، فيلم «آسف على الإزعاج» بأنه تجربة استثنائية «لا تتكرر»، قائلًا: «هذا العمل يحدث مرة واحدة في العمر، وليس لي فقط، بل لكل فريق العمل سواء الفنان أحمد حلمي أو المخرج خالد مرعي والمنتج وليد صبري».

أسرار شخصية وراء “إكس لارج”

وعن فيلم «إكس لارج»، أوضح أيمن بهجت قمر أن الفيلم لا يقل محبة في قلبه عن «آسف على الإزعاج»، مرجعًا ذلك لارتباط الفيلم بتفاصيل حياتية وشخصية دقيقة عاشها بالفعل.

وأشار إلى أنه استوحى شخصية البطل من والده الكاتب الكبير الراحل بهجت قمر، ومن صديق مقرب له يُدعى «مجدي»، بالإضافة إلى تفاصيل استلهمها من أبناء عمومته وأخواله.

مشهد "البلكونة" وجع حقيقي

وفي لحظة مؤثرة، كشف أيمن بهجت قمر للإعلامية منى الشاذلي أن مشهد «الإفطار في رمضان» الشهير في الفيلم، حين يقف البطل وحيدًا في الشرفة ينظر بأسى للجيران المجتمعين على مائدة الإفطار، هو تجسيد لواقع عاشه الكاتب بنفسه.

وقال قمر: «عشت وحيدًا لمدة 12 عامًا تقريبًا، ومرت عليّ لحظات كنت أقف فيها بالشرفة وقت أذان المغرب، أتمنى ألا أفطر وحيدًا وأنا أشاهد تجمع الناس.. هذه المشاعر الحقيقية هي التي جسدتها في الفيلم».

الهروب من الصيام بالنوم

وعلى الجانب الكوميدي، اعترف أيمن بهجت قمر بأن عصبية بطل الفيلم «مجدي» ومحاولاته للهروب من مشقة الصيام بالنوم تمثله شخصيًا، مشيرًا إلى أنه يجد صعوبة بالغة في الصيام ولا يتحمل أي مسؤوليات اجتماعية خلال نهار رمضان، ممازحًا الحضور بإفيه الفيلم الشهير: «تيريزا موجودة.. قوليلها جرجس».