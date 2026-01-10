أيمن بهجت قمر: تنازلت عن أجري في تتر «إمام الدعاة».. والكتابة أنقذتني نفسيًا

حلّ الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ضيفًا على أحدث حلقات بودكاست «كاسيت»، حيث كشف عن محطات مهمة في رحلته مع كتابة الأغاني وتترات المسلسلات، وتحدث بصراحة عن تأثير الكتابة على حياته النفسية والفنية.



وتطرق أيمن بهجت قمر إلى بداياته في مطلع التسعينيات، متحدثًا عن أولى خطواته كشاعر غنائي وتعاونه مع عدد من نجوم تلك المرحلة، من بينهم فارس، عامر منيب، وهشام عباس، مؤكدًا أن تلك الفترة شكّلت وعيه الفني وأسهمت في صقل تجربته.

كما تحدث عن تأثره الكبير بالكاتب الراحل سيد حجاب، الذي يعتبره أستاذه ومعلمه، مشيرًا إلى دوره في دعمه فنيًا وإنسانيًا، خاصة بعد وفاة والده الشاعر الكبير بهجت قمر، وهو ما انعكس على اختياراته ووعيه بقيمة الكلمة.



وكشف أيمن بهجت قمر عن الجانب النفسي في حياته، مؤكدًا أن الكتابة كانت طوق نجاته، قائلًا: «إحنا مجتمع مريض نفسيًا، وأنا بعتبر نفسي مريض نفسيًا من الصدمات اللي عشتها، ولولا الكتابة كنت دخلت السرايا الصفرا»، موضحًا أن نقده للمجتمع في أعماله نابع من تجاربه الشخصية.



وعن تترات المسلسلات الرمضانية، كشف كواليس كتابة تتر مسلسل «إمام الدعاة»، مؤكدًا أنه تنازل عن أجره في هذا العمل، الذي غناه الفنان محمد فؤاد وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان سببًا في انطلاقه بقوة في مجال تترات المسلسلات.



كما تحدث عن تعاونه المستمر مع الفنان عمرو دياب، خاصة في أعماله الأخيرة، ومن بينها أغنية «إشارات»، كاشفًا أن فكرتها جاءت من موقف شخصي، قبل أن يعيد توظيفه في إطار عاطفي، ويرسل الكلمات إلى الملحن محمد يحيى.



واختتم أيمن بهجت قمر حديثه بكشف كواليس أغنية «هلونهم»، موضحًا أنها جاءت متأثرة بأفكار التنمية البشرية وتقسيم العلاقات الإنسانية، حيث ألهمته فكرة كتابة قائمة بالأشخاص الذين تسببوا له في الأذى، لتتحول تلك اللحظة إلى عمل فني لحنه لاحقًا وليد سعد.