المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل يتاجر في المخدرات بمدينة دهب

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بجلستها اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بالسياحة بمدينة دهب للإتجار في الحشيش المخدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، سكرتارية المحكمة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2025، حين وردت معلومات مؤكدة لرجال الأمن بمدينة دهب، تفيد قيام شخص مجهول بالإتجار في المواد المخدرة داخل الشوارع الجانبية بالمدينة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة المتحري عنه وضبطه واحضاره، وقام رجال الأمن بالتعرف على شكل المتحري عنه من قبل مصادرهم السرية، وجرى مراقبته.

وخلال المراقبة تبين أن المتحري عنه يقف تحت شجرة في إحدى شوارع المدينة، وبجواره جوال بلاستيكي أخضر اللون، وأقبل عليه شخص آخر تبادل معه الحديث ثم أخرج مال وأعطاه للشخص المتحري عنه، فقام بإعطائه لفافة بلاستيكية شفافة بداخلها نبات عشبي أخضر لمخدر الهيدرو.

وانقض رجال الأمن عليه، وطلبوا منه بطاقة الهوية الشخصية، وتبين أنه يدعى "خ . م. م" بدون عمل، ومقيم روض الفرج القاهرة، وحاليا مقيم بمنطقة أرض الجمعية بمدينة دهب.

وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 2 قطعة لمخدر الحشيش، و 5لفافات بلاستيكية شفافة صغيرة الحجم لمخدر الهيدرو، وتليفون محمول، و120 جنيه.

وبتفتيش الجوال جرى ضبط 4 قطع مختلفة الحجم لجوهر الحشيش، و5 لفافات في أكياس بلاستيكية شفافة لمخدر الهيدرو.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 4263 لسنة 2025 جنح دهب، وأمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينات المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، وإيداع المبلغ المالي في خزينة المحكمة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1951 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها بالسجن والغرامة.