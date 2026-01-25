قيادات «الجبهة الوطنية» بجنوب سيناء تهنئ الشرطة المصرية بعيدها الـ74

قدَّم وفد من قيادات حزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، التهنئة إلى قيادات الشرطة المصرية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وذلك بقيادة أحمد الكفراوي، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.

وشملت الزيارة تهنئة اللواء محمد العناني، مدير أمن جنوب سيناء، حيث توجَّه وفد الحزب إلى مقر المديرية، كما قام الوفد بزيارة كلٍّ من قسم أول شرطة شرم الشيخ، وقسم ثان شرطة شرم الشيخ، وقسم شرطة الرويسات، وإدارة المرور.

وخلال اللقاءات، أعرب وفد حزب الجبهة الوطنية عن خالص الشكر والتقدير لمدير أمن جنوب سيناء، ولجميع قيادات وأفراد الشرطة المصرية، لما يبذلونه من جهود مخلصة في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف مدن المحافظة.

وضم وفد الحزب بمدينة شرم الشيخ كلًّا من: بلال محمد، أمين التنظيم، وأميمة إسماعيل، أمينة الثقافة، وبسمة حسن، رئيس قطاع المبادرات المجتمعية، ورشا عصام، أمينة الرياضة، وسامية جبريل، مساعد أمين السياحة، وفاتن صقر، مساعد أمين المراسم.

وأكد حسن سالم، أمين عام حزب الجبهة الوطنية بمحافظة جنوب سيناء، أن مشاركة قيادات الحزب في تقديم التهنئة تأتي تقديرًا للدور الوطني الذي تضطلع به الشرطة المصرية، وجهودها المتواصلة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي ختام الزيارة، قدَّم وفد الحزب الدروع التذكارية والورود والأعلام والحلوى لقيادات وأفراد الشرطة المصرية، احتفالًا بعيدهم، ودعمًا لجهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطنين.