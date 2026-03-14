مسلسل على قد الحب الحلقة 24.. مها نصار تهدد شريف سلامة بقتـ.ل نيللى كريم

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث بين سارة وكريم بسبب استمرار اختفاء مريم بشكل غامض.

ومن ابرز الأحداث ، حدوث مواجهة مفاجئة بين سارة (مها نصار) وكريم (شريف سلامة) بعد محاولتها فى خطف لي لي ، وطلب منها معرفة مكان مريم (نيللى كريم) لكنها رفضت وهددته بأنها اذا قام بفضح سرها ستقتل مريم وتدفنها وانه لن يقابل مريم مجددا ولكن كريم يتوعد لها بأشد العقاب .

وتستمر سارة فى متابعة خطتطها لتدمير مريم وتدخل سارة فى نوبة هلع بعد ان شاهدت مريم فى منامها وتخيلت ان الامر حقيقي .

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز