الرئيس السيسي: تفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لتوفير وظائف مستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز جهود الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن "التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم".

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال أنه وجه الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تركز على توفير وظائف مستدامة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب وسوق العمل.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير التعليم الفني والمهني، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة الفعالة في هذا المجال، بهدف تأهيل شباب مصر لشغل وظائف متقدمة.