الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن

في احتفالية عيد العمال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عمال مصر هم "سواعد الأمة ودعائم تنميتها"، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في دعم حقوقهم وتوفير بيئة عمل تليق بما يقدمونه من جهد وإخلاص.

وأضاف السيسي أن العمال المصريين لعبوا دورًا محوريًا في إنجاز المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تطوير البلاد. كما أشاد بالجهود المستمرة لتحسين ظروف العمل والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعامل المصري.

وفي ختام كلمته، دعا الرئيس السيسي الجميع للعمل بروح الفريق من أجل دفع عجلة التنمية والنهضة الاقتصادية.