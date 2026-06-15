ابراهيم سعيد يدعم لاعبي المنتخب قبل مواجهة بلجيكا

وجه الإعلامي إبراهيم سعيد هيما، رسالة دعم إلى منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم الأثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

و كتب إبراهيم سعيد هيما عبر فيسبوك:بالتوفيق اليوم

لمنتخب مصر وللجهاز الفني واللاعبين امام بلجيكا ،باذن الله تفرحونا يارجاله .

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.