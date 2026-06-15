مونديال 2026 .. أحداث صادمة خارج المستطيل الأخضر تخطف الأضواء

رغم الأجواء الإحتفالية المصاحبة لإنطلاق منافسات كأس العالم 2026 شهدت البطولة سلسلة من الوقائع المثيرة والبعيدة عن المستطيل الأخضر لتفرض نفسها على المشهد قبل استكمال مباريات دور المجموعات.

كانت الصدمة الأكبر داخل معسكر المنتخب الإيراني بمدينة تيخوانا المكسيكية بعدما كشفت وسائل إعلام محلية عن العثور على جثة شخص داخل سيارة متوقفة أمام مركز تدريب المنتخب الآسيوي.

ووفقًا للتقارير تم العثور على الجثة داخل سيارة من طراز تويوتا RAV4 كانت متوقفة منذ ثلاثة أيام في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر القريبة من ملعب كالينتي فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة.

تعرض معسكر المنتخب الإنجليزي لحادث سرقة أثار حالة من القلق داخل البعثة وسط تشديدات أمنية مكثفة من الجهات المنظمة للبطولة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة المحلية القت القبض على شخصين مشتيه فيهما.

شهد معسكر المنتخب السويسري حالة استنفار بعد رصد أفاع سامة بالقرب من مقر إقامة الفريق ما دفع المسؤولين لاتخاذ إجراءات إحترازية لحماية اللاعبين وأفراد البعثة.

وفي واقعة أخرى أثيرت مخاوف داخل معسكر المنتخب النرويجي بعد تداول تقارير عن وجود تماسيح بالقرب من المنطقة المحيطة بمقر إقامة الفريق الأمر الذي فرض قيودًا إضافية على تحركات اللاعبين.



