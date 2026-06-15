قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم في مصر 15 يونيو 2026.. استقرار بالبنوك
كأس العالم 2026.. مباراة السعودية وأوروجواي مهددة بالإيقاف لهذا السبب
موعد صيام يوم عاشوراء 2026 .. حكمه وفضل صيام تاسوعاء وعاشوراء
الرئيس السيسي يصل لمدينة إيفيان الفرنسية للمشاركة في قمة مجموعة السبع
نائبا عن رئيس الجمهورية.. محافظ القاهرة يشهد احتفالية وزارة الأوقاف
بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتجهيز الثوب الجديد بالمسجد الحرام
جواز عرفي وسرقة مجوهرات.. القصة الكاملة لأزمة لاعب كرة شهير مع سيدة الإسكندرية
بدءاً من اليوم.. أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو لـ 4.7 مليون أسرة
صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026 .. أماكن الصرف وخطوات الاستعلام
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026
وزير الصناعة: مصر تستعد لإطلاق أول صندوق متخصص للتمويل الصناعي
نتنياهو: لا انسحاب من المناطق الأمنية.. وسنبقى في غزة ولبنان وسوريا طالما استدعى الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

مونديال 2026 .. أحداث صادمة خارج المستطيل الأخضر تخطف الأضواء

أزمات تهدد كأس العالم 2026
أزمات تهدد كأس العالم 2026
كريم ناصر

رغم الأجواء الإحتفالية المصاحبة لإنطلاق منافسات كأس العالم 2026 شهدت البطولة سلسلة من الوقائع المثيرة والبعيدة عن المستطيل الأخضر لتفرض نفسها على المشهد قبل استكمال مباريات دور المجموعات.

كانت الصدمة الأكبر داخل معسكر المنتخب الإيراني بمدينة تيخوانا المكسيكية بعدما كشفت وسائل إعلام محلية عن العثور على جثة شخص داخل سيارة متوقفة أمام مركز تدريب المنتخب الآسيوي.
ووفقًا للتقارير تم العثور على الجثة داخل سيارة من طراز تويوتا RAV4 كانت متوقفة منذ ثلاثة أيام في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر القريبة من ملعب كالينتي فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة.

تعرض معسكر المنتخب الإنجليزي لحادث سرقة أثار حالة من القلق داخل البعثة وسط تشديدات أمنية مكثفة من الجهات المنظمة للبطولة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة المحلية القت القبض على شخصين مشتيه فيهما.

شهد معسكر المنتخب السويسري حالة استنفار بعد رصد أفاع سامة بالقرب من مقر إقامة الفريق ما دفع المسؤولين لاتخاذ إجراءات إحترازية لحماية اللاعبين وأفراد البعثة.

وفي واقعة أخرى أثيرت مخاوف داخل معسكر المنتخب النرويجي بعد تداول تقارير عن وجود تماسيح بالقرب من المنطقة المحيطة بمقر إقامة الفريق الأمر الذي فرض قيودًا إضافية على تحركات اللاعبين.


 

كأس العالم كأس العالم 2026 ازمات كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر المحرم

المحكمة العليا في السعودية

السعودية تعلن ثبوت هلال المحرم.. والثلاثاء أول أيام العام الهجري الجديد 1448هـ

مفتي الهند

مفتي الهند يرحب باتفاق السلام الإيراني الأمريكي ويشيد بالدعم الدولي

بالصور

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها
ليست الحلويات فقط.. أطعمة لا تتوقعها ترفع نسبة السكر في الدم احذرها

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية.. قد تسبب مضاعفات خطيرة دون أن تشعر

مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية
مشروبات ممنوعة مع بعض الأدوية

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد