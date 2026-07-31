صاحب أياد بيضاء.. إسلام صادق ينعى الدهشوري حرب

توفي اليوم، الجمعة، اللواء يوسف الدهشوري حرب، نجم نادي الترسانة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونعى الإعلامي إسلام صادق الراحل يوسف الدهشوري عبر حسابه على فيسبوك، وكتب: "خالص العزاء في وفاة اللواء حرب الدهشوري رئيس اتحاد الكرة الأسبق وأحد رموز الكرة المصرية والرياضة بشكل عام وصاحب أياد بيضاء على المنظومة الكروية والرياضية بأكملها وكان اطهر وأنضف من تعاملت معهم مسؤولا وشخصا متواضعا ورجلا بمعنى الكلمة.

وتابع: “فاللهم ارحمه واغفر له و اجعل مثواه الجنة و اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء بما قدمه من إخلاص وتفان وقدوة ومثل اعلى كان لنا جميعا ولكل من تعامل معه في منظومة الكرة المصرية او من رجال الشرطة كأحد أبنائها المخلصين وخالص العزاء لأسرته الكريمة وأبنائه المحترمين”.