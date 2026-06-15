إلهام شاهين قبل مواجهة المنتخب وبلجيكا : يارب فرح قلوب كل المصريين

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة دعم للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

ونشرت إلهام شاهين عدة صور بالذكاء الاصطناعي و علقت عبر فيسبوك كاتبة: يارب يوفق منتخبنا المصرى و يفرح قلوب كل المصريين.



مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.