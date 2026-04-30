فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ

أكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن العالم يواجه "تحدياً كبيراً في مجال الطاقة والاقتصاد" في ظل ارتفاع أسعار النفط بفعل الحرب في الشرق الأوسط ، وأن العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ.

جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى حول التحول في مجال الطاقة عُقد في مقر الوكالة في باريس .

كما أشار إلى أن أسعار النفط "باتت تشكّل ضغطاً كبيراً على الكثير من الدول .

وفي وقت لاحق ، كان بيرول قد قال إن العالم يواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، في ظل تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وتأثيرها على الإمدادات العالمية حيث فقدت الأسواق حتى الآن نحو 13 مليون برميل يومياً من النفط نتيجة هذه التطورات، ما يعكس حجم الصدمة في سوق الطاقة.

ونوه إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ضغوط هبوطية على الطلب العالمي، سواء بشكل مباشر نتيجة التكلفة المرتفعة، أو بشكل غير مباشر عبر الإجراءات التي تتخذها الحكومات أو قد تضطر لاتخاذها للحد من الاستهلاك ومواجهة الأزمة.

وحذر بيرول من احتمال ارتفاع كبير في أسعار الطاقة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، داعياً إلى الاستعداد لسيناريوهات أكثر تقلباً في الأسواق خلال الفترة المقبلة.