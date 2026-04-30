دم الفجر في أولاد نصير.. ثأر يُنهي حياة أربعيني أثناء توجهه للصلاة بسوهاج

شهدت قرية أولاد نصير بدائرة مركز شرطة سوهاج واقعة مأساوية جديدة تعكس تجدد نزيف الخصومات الثأرية، بعدما لقي رجل أربعيني مصرعه إثر إصابته بطلق ناري أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر، في مشهد صادم هز المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بمصرع المدعو "محمد ص.م"، 45 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه كان في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، حينما اعترضه مجهول وأطلق عليه عيارًا ناريًا، أصابه إصابة مباشرة أودت بحياته في الحال، وذلك على خلفية خصومة ثأرية قائمة.

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، خاصة في ظل الاشتباه بوجود دوافع انتقامية وراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.