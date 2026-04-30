قمة الدوري المصري.. الزمالك يبحث عن الحسم والأهلي يتمسك بالأمل
360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
استجابةً لشكوى مواطن.. محافظ سوهاج يرفض مغادرة بيت علام قبل التأكد من سلامة مياه الشرب

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في لفتة تعكس الاهتمام المباشر بنبض الشارع، استجاب اللواء طارق راشد ، محافظ سوهاج، بشكل فوري لشكوى مواطن من أهالي قرية بيت علام بمركز جرجا، أبدى فيها استياءه من جودة مياه الشرب بالقرية، مؤكداً أنها "غير صالحة للاستخدام في الشرب أو الطهي".

محافظة سوهاج

وأصر المحافظ على عدم مغادرة القرية إلا بعد فحص الشكوى ميدانياً، قائلاً: “لن أتحرك من هنا حتى أطمئن تماماً على سلامة المياه”.

واستدعى فريق كيميائي من شركة المياه وممثلين عن قطاع الصحة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو طمأنة المواطنين وإرساء مبدأ الشفافية.

وانتقل فريق العمل إلى منزل المواطن صاحب الشكوى، حيث تم سحب عينات عشوائية وفحصها فوراً بواسطة أجهزة قياس الجودة المتنقلة.

وأظهرت النتائج مطابقة المياه للمواصفات الصحية القياسية، مما أكد سلامتها التامة للاستهلاك.

وأكد المحافظ أن الأجهزة العلمية والتحاليل هي "الفيصل" في مثل هذه الشكاوى، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً لسماع مطالب المواطنين، وأن صحة المواطن السوهاجي تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

ترشيحاتنا

المتهمين

بيكهربوا الميه.. القبض على 5 صيادين ببورسعيد

المتهم

بإسلوب كسر الباب.. سقوط لص سرق شقة بدار السلام

فتاة

الداخلية تكشف تفاصيل منشور إستغاثة سيدة من زوجها بالمنوفية

بالصور

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد