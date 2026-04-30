استجابةً لشكوى مواطن.. محافظ سوهاج يرفض مغادرة بيت علام قبل التأكد من سلامة مياه الشرب

في لفتة تعكس الاهتمام المباشر بنبض الشارع، استجاب اللواء طارق راشد ، محافظ سوهاج، بشكل فوري لشكوى مواطن من أهالي قرية بيت علام بمركز جرجا، أبدى فيها استياءه من جودة مياه الشرب بالقرية، مؤكداً أنها "غير صالحة للاستخدام في الشرب أو الطهي".

وأصر المحافظ على عدم مغادرة القرية إلا بعد فحص الشكوى ميدانياً، قائلاً: “لن أتحرك من هنا حتى أطمئن تماماً على سلامة المياه”.

واستدعى فريق كيميائي من شركة المياه وممثلين عن قطاع الصحة، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو طمأنة المواطنين وإرساء مبدأ الشفافية.

وانتقل فريق العمل إلى منزل المواطن صاحب الشكوى، حيث تم سحب عينات عشوائية وفحصها فوراً بواسطة أجهزة قياس الجودة المتنقلة.

وأظهرت النتائج مطابقة المياه للمواصفات الصحية القياسية، مما أكد سلامتها التامة للاستهلاك.

وأكد المحافظ أن الأجهزة العلمية والتحاليل هي "الفيصل" في مثل هذه الشكاوى، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً لسماع مطالب المواطنين، وأن صحة المواطن السوهاجي تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.