زيارة تعزز وعي الطلاب.. جامعة سوهاج في ضيافة الكلية البحرية بالإسكندرية

سوهاج _ أنغام الجنايني

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج  خلال زيارة وفد طلابي للكلية البحرية بأبو قير بالاسكندرية، إن الكليات العسكرية المصرية تمثل نموذجًا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل الجاد، وهو ما تسعى الجامعة إلى ترسيخه في نفوس ابنائنا الطلاب.

لذلك نحرص علي تنظيم هذه الزيارات للاستفاده من خبرات المؤسسه العسكريه من النواحي التعليمية، البدنيه والرياضيه.

وتوسيع آفاق الطلاب وتعزيز وعيهم الوطني، من خلال التعرف على الصروح التعليمية والعسكرية المتميزة بالدولة، مشيدًا بما تمتلكه الكلية البحرية من إمكانيات تدريبية وتعليمية متطورة، تسهم في إعداد ظابط بحري مقاتل قادرة على حماية مقدرات الوطن بكفاءة واقتدار.

وفي اطار الزيارة استقبل  اللواء أركان حرب أيمن عادل الدالي، مدير الكلية البحرية، واللواء اشرف نبيل نجيب نائب مدير الكلية الوفد، حيث افتتح البرنامج  مدير الكلية.

بالترحيب بالدكتور حسان النعماني رئيس ارجامعة، واعضاء هيئة التدريس والطلاب، ثم القي محاضرة عن الكلية البحرية وما تقدمة من تسهيلات للطلاب الملتحقين بها.

وعرض فيلم وثائقي عن معايشه الطلاب داخل الكلية، ثم تم فتح باب الاسئله والاستفسارات من الطلاب حول طبيعة الدراسة وكيفية الاعداد والاجهزه الحديثة المستخدمة في التدريبات.

واصطحب مدير الكلية ونائبه رئيس الجامعة والوفد المرافق في جولة تفقدية بالكلية تضمنت  التعرف على أحدث أجهزة التدريب والمحاكيات الحديثة التي تُستخدم لتدريب الطلبة على قيادة السفن وإدارة المعارك البحرية.

زيارة هنجر الشراع والقوارب، وصالات البولينج، وكرة القدم، مما يبرز الجانب الرياضي القوي للطلبة، ومشاهدة الفرقاطات والسفن التدريبية، ثم اعقبها زيارة القبة السماوية.

وهي معمل مجسم للأجرام السماوية والبوصلة البحرية لتدريب الطلاب عمليا محاكاة لسماء الابحار والملاحة البحرية ومصصم حديثا علي احدث مستوي علمي تدريبي، ثم هنجر الشراع والملاعب الرياضيه وحمامات السباحه واختتمت الجولة بزبارة مكتبة الكليه.

وأعرب الطلاب عن بالغ شكرهم وتقديرهم للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، لحرصه الدائم على إتاحة مثل هذه الزيارات الميدانية المتميزة، التي تمنحهم فرصة التعرف عن قرب على الصروح العسكرية الوطنية الكبرى وما تمتلكه من إمكانيات متطورة، مؤكدين أن تلك الزيارات تسهم في توسيع مداركهم، وتنمية وعيهم الوطني، واكتساب خبرات جديدة تدعم مسيرتهم التعليمية والشخصية.

وفي الختام تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس الجامعة ومدير الكلية والتقاط الصور التذكارية.

