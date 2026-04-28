محافظ سوهاج: توريد 42 ألف طن قمح وصرف المستحقات بسعر 2500 جنيه للإردب

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن انتظام سير أعمال توريد محصول القمح المحلي للموسم الحالي 2026، مؤكداً أن صوامع وشون المحافظة استقبلت حتى الآن 41 ألفاً و892 طناً و615 كيلوجراماً من القمح، وذلك منذ بدء أعمال التوريد في منتصف شهر أبريل الجاري.

وأوضح المحافظ أن عمليات الاستلام تجري تحت إشراف لجان فنيّة متخصصة لضمان مطابقة القمح للمواصفات، وكشف أن إجراءات الفرز أسفرت عن رفض 928 طناً لمخالفتها المعايير المقررة، مشدداً على أنه لا تهاون في جودة المحصول الاستراتيجي المخزن.

وفي إطار خطة الدولة لدعم المزارعين وتقليل الفاتورة الاستيرادية، أكد "راشد" على الالتزام بصرف المستحقات المالية للموردين فوراً و تذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء عملية النقل والتسليم.

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تستهدف هذا العام حصاد مساحة إجمالية تصل إلى 199 ألف فدان، حيث تم تجهيز 15 موقعاً تخزينيًا تشمل صوامع وشوناً ومراكز تجميع لاستيعاب الكميات الموردة.

فيما تواصل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان تحقيق المستهدفات القومية وتأمين الاحتياجات من المحصول.