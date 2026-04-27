كانوا بيهزروا .. القبض على المتهمين بصفع طالب على وجهه في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال 4 أشخاص دراجة نارية وقيام أحدهم بصفع آخر على وجهه أثناء سيره بأحد الشوارع في سوهاج.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 16/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان سوهاج من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بأحد الشوارع قام أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبرفقته آخرين بمغافلته وصفعه على وجهه.



تم تحديد وضبط الدراجة النارية والأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح.



وتم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

