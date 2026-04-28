محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا مع مستشار رئيس الوزراء لمراجعة مشروعات حياة كريمة

في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية، عقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لقاءً موسعًا مع اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء اللقاء بحضور الدكتور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام، إلى جانب قيادات الجهات التنفيذية المعنية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الحالية والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الجارية داخل مراكز المحافظة.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ سوهاج على ضرورة مضاعفة الجهود للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وتناول الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها محطات مياه الشرب السطحية في شطورة بطهطا، والنويرات بالمنشأة، وجهينة، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي في المراغة، وجهينة، وأولاد نصير، ومنطقة سيتي، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تؤثر على نسب الإنجاز.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام السوداني بحجم التطور الذي شهده قطاع المرافق بسوهاج، لافتًا إلى أن جودة مياه الشرب بالمحافظة مطابقة للمعايير القياسية، وهو ما يعكس كفاءة الأداء والتنسيق بين مختلف الجهات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ، مشيرًا إلى تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (125) على مدار الساعة، والعمل على حلها بشكل فوري.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت، وتحقيق أقصى استفادة للمواطن السوهاجي.