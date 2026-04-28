قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
خطة من ثلاث محطات.. كيف يستعد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026؟
إحالة أعضاء مجلس إدارة شركة خدمات طبية للجنايات للاستيلاء على 715 مليون جنيه
البنك المركزي يشارك للعام العاشر في اليوم العربي للشمول المالي مع فتح حسابات مجانية
مجلس التعاون الخليجي يعقد قمة تشاورية لبحث تطورات المنطقة
وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون بمجالات التعدين والطاقة
بشرة خير الجنيه يتعافى.. انخفاض سعر الدولار اليوم في البنوك
حظر إصدار التراخيص للمقاهى والمطاعم بأحياء مصر الجديدة والزمالك وجاردن سيتى والمعادى
الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها
هل يغيب الأهلي عن إفريقيا؟.. تصريحات مثيرة من شوبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا موسعًا مع مستشار رئيس الوزراء لمراجعة مشروعات حياة كريمة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تستهدف تسريع وتيرة العمل بالمشروعات القومية، عقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لقاءً موسعًا مع اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء اللقاء بحضور الدكتور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام، إلى جانب قيادات الجهات التنفيذية المعنية، حيث تم استعراض نسب التنفيذ الحالية والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الجارية داخل مراكز المحافظة.

محافظة سوهاج

وخلال الاجتماع، شدد محافظ سوهاج على ضرورة مضاعفة الجهود للانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وتناول الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها محطات مياه الشرب السطحية في شطورة بطهطا، والنويرات بالمنشأة، وجهينة، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي في المراغة، وجهينة، وأولاد نصير، ومنطقة سيتي، مع التأكيد على إزالة أي معوقات قد تؤثر على نسب الإنجاز.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام السوداني بحجم التطور الذي شهده قطاع المرافق بسوهاج، لافتًا إلى أن جودة مياه الشرب بالمحافظة مطابقة للمعايير القياسية، وهو ما يعكس كفاءة الأداء والتنسيق بين مختلف الجهات.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان جودة التنفيذ، مشيرًا إلى تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (125) على مدار الساعة، والعمل على حلها بشكل فوري.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت، وتحقيق أقصى استفادة للمواطن السوهاجي.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

