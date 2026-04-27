سوهاج تستضيف مركزًا لرعاية أطفال اضطرابات التوحد لخدمة محافظات الصعيد

تشهد محافظة سوهاج افتتاح مركز متخصص لرعاية الأطفال والمراهقين من ذوي اضطرابات طيف التوحد، بهدف توسيع نطاق الخدمات التأهيلية في محافظات الصعيد وتوفير دعم علمي متكامل للفئات الأكثر احتياجًا.

يستهدف المركز خدمة نحو 2000 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين عامين و18 عامًا، سواء بصورة مباشرة أو من خلال التعاون مع جمعيات محلية في محافظات مجاورة، بما يسهم في تخفيف أعباء الانتقال إلى المحافظات الكبرى للحصول على خدمات متخصصة.

يوفر المركز برامج تدخل وتأهيل تعتمد على تجهيزات حديثة، من بينها غرف للتكامل الحسي وقاعات تدريب مخصصة، إلى جانب خطط تعليمية وتأهيلية تهدف إلى تنمية المهارات السلوكية والمعرفية وتعزيز قدرة الأطفال على الاندماج المجتمعي. كما يقدم برامج دعم وتدريب لأسر الأطفال لمساعدتهم على فهم طبيعة الاضطراب والتعامل معه بأساليب علمية تسهم في تحسين نتائج التأهيل.

ويمتد النشاط ليشمل التعاون مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليمية بالمجتمع المحلي، دعمًا لجهود الاكتشاف المبكر وتعزيز ثقافة الدمج.

وجاء تدشين المركز في إطار مبادرة مجتمعية تقودها شركة اورنچ مصر، دعمًا لخطط التنمية الشاملة وتوسيع مظلة الخدمات في محافظات الجنوب.