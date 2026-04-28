لهيب وسط الزرع.. حريق يلتهم ماكينة ري ونخيل بطما في سوهاج

شهدت قرية الواقات التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، واقعة حريق داخل أرض زراعية؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب والتهمت أجزاء من المزروعات ومعدات الري، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بنشوب حريق داخل أرض زراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور، تم الانتقال إلى موقع البلاغ، كما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، حيث تم التعامل السريع مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع بماكينة ري داخل الأرض، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، بالإضافة إلى تلف عدد من أشجار النخيل ومساحات من نبات البوص، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.