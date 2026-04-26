محافظ سوهاج يشهد ندوة الأمن القومي المصري وتحديات الحاضر | صور

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التي نظمتها جامعة سوهاج بمقرها بمدينة سوهاج الجديدة، تحت عنوان “الأمن القومي المصري.. تحديات الماضي والحاضر”.

وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، واللواء أ.ح الدكتور محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.

والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والطلاب.

بدأت الفعاليات بمشاركة السيد المحافظ ومرافقيه في زراعة أشجار الزيتون رمزا للسلام، واحتفالًا بعيد تحرير سيناء، ثم تقدم مسيرة وطنية حاشدة احتفالًا بالذكرى المجيدة، شارك خلالها طلاب الجامعة رافعين الأعلام، مرددين الهتافات الوطنية التي عبرت عن حب الوطن والاعتزاز به.

ثم بدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس جامعة سوهاج كلمة رحب خلالها بالسيد المحافظ والحضور.

واكد أهمية تناول قضايا الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ودور الجامعات في رفع الوعي لدى الشباب وتعزيز روح الانتماء الوطني.

ومن جانبه، أعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الهامة التي تتزامن مع ذكرى وطنية عظيمة، مؤكدًا أن عيد تحرير سيناء سيظل رمزًا للفخر والعزة، ودليلًا على قوة الإرادة المصرية وقدرتها على استعادة الحقوق وحماية مقدرات الوطن.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مفهوم الأمن القومي لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجامعات، في بناء وعي حقيقي لدى الشباب يمكنهم من مواجهة التحديات وصون مقدرات الوطن.

وتضمنت الفعاليات محاضرة للواء أ.ح الدكتور محمود خليفة، تناول خلالها مفهوم الأمن القومي المصري وتطوره عبر التاريخ، مستعرضًا أبرز التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في الماضي والحاضر، وآليات التعامل معها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي ختام الندوة، تسلم محافظ سوهاج درع التكريم من رئيس جامعة سوهاج، كما سلم رئيس الجامعة درع التكريم لـ مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقديرًا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة.

وسط إشادة من الحضور بأهمية الموضوعات التي تم تناولها، ودورها في تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، كما تم تكريم عدد 15 من الطلبة المتميزين على مستوى جامعة سوهاج.