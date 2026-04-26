أعلام مصر تزين مسيرة وطنية يتقدمها محافظ سوهاج ورئيس الجامعة احتفالًا بتحرير سيناء

شهدت جامعة سوهاج تنظيم مسيرة وطنية حاشدة احتفالًا بالذكرى المجيدة لتحرير سيناء، تقدمها اللواء الدكتور طارق راشد محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، واللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد الأسبق و العميد وائل ابو القاسم المستشار العسكري للمحافظة وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأكد اللواء طارق راشد أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد ملحمة بطولية سطرها أبناء مصر لاستعادة أرض الفيروز، مشيرًا إلى أهمية غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الطلاب،

فيما أعرب النعماني عن سعادته بالمشاركة اللواء طارق حافظ الذي حرص علي المشاركة في هذه الفعالية الوطنية التي تضم طلاب الجامعة وهم شباب المستقبل، مؤكدًا حرص الجامعة على ترسيخ الوعي الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بتاريخ وطنهم المشرف.

وخلال المسيرة رفع الطلاب أعلام مصر، وردد المشاركون الهتافات الوطنية التي عبرت عن حب الوطن والاعتزاز بتضحيات القوات المسلحة الباسلة، مؤكدين أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا للفخر والعزة والإرادة المصرية.