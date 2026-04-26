محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يشاركان في زراعة أشجار الزيتون احتفالًا بذكرى تحرير سيناء

في أجواء وطنية مميزة، شارك اللواء طارق راشد محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ، واللواء أ.ح محمود خلفيه مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية ومحافظ الوادي الجديد الأسبق والمهندس محمد قبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة هنجملها.

وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية، في فعالية زراعة أشجار الزيتون بمقر الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى المجيدة لتحرير سيناء.

وأعرب اللواء طارق راشد عن بالغ سعادته بالمشاركة لاول مرة في مثل هذه المبادرة الحضارية وهو زراعة أشجار الزيتون بمقى الجامعة والتي تمثل تحمل رسائل وطنية وبيئية مهمة، خاصة مع تزامنها مع عيد تحرير سيناء.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، وتسهم في ترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة، مشيدًا بما تشهده جامعة سوهاج من تطوير وإنجازات متواصلة في مختلف القطاعات.

وأكد النعماني حرصه علي ان يكون اول مراسم الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية هو غرس أشجار الزيتون لما تحمل من دلالات رمزية مهمة، باعتبارها رمزًا للسلام والخير والتنمية.

ورسالة تؤكد حرص الجامعة على نشر الوعي البيئي وتعزيز قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، وتأكيدًا على ما تمثله هذه الذكرى من معانٍ عظيمة في التضحية والفداء.

وثمن المهندس محمد قبطان ما تبذله جامعة سوهاج من جهود فى الملف البيئي، ومشاركتها الفعاله في أنشطة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

واضاف ان المؤسسة في تعاون مستمر مع الجامعة، حيث تم إهداء الجامعة ما يزيد ١٠ الاف شجرة مثمرة.

وذلك إلى جانب انه جاري تنفيذ مشتل دائم مثمر على مساحة 20 فدان بالمقر الجديد للجامعة، طبقا للبروتوكول الموقع بين الجامعة والمؤسسة وهو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية.