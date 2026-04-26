محافظ سوهاج يشدد الرقابة على الأراضي الزراعية ويؤكد إعادة الأرض لأصلها أولويتنا القصوى

أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تعليمات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى وتشديد الرقابة الميدانية لمنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أن الحفاظ على الرقعة الزراعية "أمن قومي" لا يقبل التهاون، مشيراً إلى أن منظومة الرصد بالبث المباشر والتصوير الفضائي بالشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار الساعة لكشف أي محاولة تبوير أو بناء في مهدها.

وفي استجابة فورية لهذه التوجيهات، أحبطت الأجهزة التنفيذية بمساعدة "مركز سيطرة الشبكة الوطنية" محاولة مواطن لتبوير 4 أفدنة بزمام بندر المنشاة لتقسيمها وبيعها كأراضٍ للبناء وعلى الفور تم الدفع بمعدات جهاز تحسين الأراضي لحرث المساحة كاملة وإعادتها لصلاحيتها الزراعية فوراً.

و شدد "راشد" على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالف لضمان عدم تكرار التعدي وأوضح أن المحافظة لن تكتفي بتحرير المحاضر، بل تتبع استراتيجية “الإزالة وإعادة الشيء لأصله”.

ويتم إلزام المخالفين بإعادة زراعة الأرض التي تم تبويرها، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تهدد استدامة الموارد الزراعية ومقدرات الوطن.