رئيس جامعة سوهاج: أرض الفيروز ستظل عنوانًا للبطولة ورمزا للعزة والكرامة

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء.

وتابع النعماني: تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي تجسد بطولات رجال القوات المسلحة وتضحياتهم من أجل استعادة أرض الوطن وصون كرامته.

وأكد "النعماني" أن ذكرى تحرير سيناء تمثل درسًا وطنيًا ملهمًا للأجيال الجديدة، ورسالة واضحة لطلاب الجامعة بأهمية العمل والاجتهاد والإخلاص في بناء مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن الشباب هم القوة الحقيقية لمصر، وسواعدها في استكمال مسيرة التنمية والإنجازات تحت القيادة الحكيمة.

ودعا النعماني ، أبناءه الطلاب إلى استلهام روح الانتماء والتضحية من بطولات رجال القوات المسلحة، والمشاركة الإيجابية في نهضة الوطن، ليظلوا دائمًا نموذجًا مشرفًا للشباب الواعي القادر على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.