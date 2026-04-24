محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بحي شرق

أدى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بحي شرق مدينة سوهاج، وذلك بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام للمحافظة.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا، حيث تناولت الخطبة موضوع الاحتفال بذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تجسد ملحمة بطولية سطرها أبطال القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، حتى عادت أرض سيناء الغالية إلى حضن الوطن.

محافظة سوهاج

وأوضح أن سيناء أرض مباركة، تجلت فيها الإرادة المصرية الصلبة، مشيرًا إلى الدور العظيم الذي قام به رجال الجيش المصري في الدفاع عن تراب الوطن واستعادة الأرض، بما يعكس قوة وعزيمة الشعب المصري وتلاحمه مع مؤسساته الوطنية.

وأكدت الخطبة على أهمية استلهام روح النصر والعمل والبذل من بطولات القوات المسلحة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، والحفاظ على مقدراته، مشددًا على ضرورة ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بتاريخ بلادهم المشرف وتضحيات أبنائها في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره.