محافظ سوهاج يشهد صلح أبناء العمومة بعائلة العضايمة بالصوامعة غرب

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، يرافقه السيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء نادي البارودي نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، مراسم الصلح التى تمت اليوم بين أبناء العمومة بيت حسان وبيت عارف من عائلة العضايمة بقرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا.

شهد مراسم جلسة الصلح أيضا كل من الدكتور محمد حسني رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور عبد المجيد الكرماني وكيل وزارة الأوقاف، والقس صموائيل يعقوب ممثلا عن مطرانية طهطا.

وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا، والنائب مجدي القاضي، والنائب أحمد سمير مكي، والنائب عمرو عويضة، والنائب مصطفى أبو دومة، والنائب علاء الحديوي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي، والمسيحي، وعمد ومشايخ وأهالي مركز طهطا، والمراكز المجاورة.

ووجه المحافظ خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي قرية الصوامعة غرب.

كما هنأ أبناء العمومة طرفي المصالحة علي إنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

وقد أسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة وانهيت الخصومة بتقديم القودة وسط فرحة عارمة من جميع الحضور.