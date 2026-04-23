الإشراف العام
محافظات

28 ورقة عمل تناقش توظيف الابتكار في التنمية الزراعية بمؤتمر زراعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج المؤتمر البحثي العلمي الثاني لطلاب الكلية، بعنوان "تحويل البحث العلمي إلى ريادة الأعمال"، والذى أقيم بقاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور خلف همام عميد الكلية، والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، والدكتور هاني فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

والدكتور على رفعت مدير وحدة الابتكار بالكلية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف الفرق الدراسية.

جامعة سوهاج

وقد أكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على أن المؤتمر يأتي في إطار إستراتيجية الجامعة لدعم ثقافة الابتكار لطلابها والإبداع في الأبحاث العلمية، وتعزيز توجههم نحو ريادة الأعمال، إيماناََ منها بدورها في إعداد جيل قادر على تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

واوضح الدكتور حسين طه، أن المؤتمر يسلط الضوء على أهمية الأبحاث العلمية لمواجهة تحديات ومشكلات القطاع الزراعى، حيث يناقش آليات ترشيد المياه، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات والطاقة، وسبل توفير الأعلاف وتدوير المخلفات، والري الذكي لترشيد استهلاك المياه.

وقال الدكتور خلف همام،  أن المؤتمر ناقش 28 ورقة بحثية في مختلف التخصصات في صورة مجموعات عمل للطلاب، أو أبحاث فردية، وقد تضمنت الأبحاث موضوعات لحل مشاكل الزراعة الحالية، من توفير الأسمدة العضوية والاعلاف، وتوفير المياه والطاقة وعمل تطبيقات للارشاد الرقمي وتوعية المزارعين.

ومن جهته، قال الدكتور هاني محمود، أن القطاع الزراعي أصبح محركًا رئيسًا للتنمية المستدامة  لذا تحرص الجامعة على تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وربطها باحتياجات السوق في القطاع الزراعي.

وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب والباحثين، واحتضان أفكارهم ، إضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لدمج الابتكار وتكنولوجيا الزراعة في سلاسل القيمة.

