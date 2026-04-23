قبضة حديدية لضبط المستشفيات.. محافظ سوهاج يعلن حالة الطوارئ الأمنية

في تحرك سريع وحاسم، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، توجيهات مشددة لإعادة الانضباط داخل المستشفيات، من خلال تكليف إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ودورية على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة.

وتأتي هذه الخطوة من زاوية مختلفة، لا تركز فقط على تقديم الخدمة الطبية، بل تمتد لضبط "السلوك والانضباط" داخل المستشفيات.

شدد المحافظ على ضرورة التزام أفراد الأمن بحسن التعامل مع المواطنين، مع إعادة تقييم تعاقدات شركات الأمن الخاصة، لضمان وجود عناصر مؤهلة وقادرة على احتواء الأزمات والتعامل الاحترافي مع المواقف الطارئة.

وجاءت هذه القرارات عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها مستشفى سوهاج العام، والتي كشفت الحاجة إلى إعادة تنظيم المنظومة الأمنية داخل المستشفيات، بما يضمن حماية المرضى والأطقم الطبية على حد سواء.

وأكد "راشد" أن المستشفيات تُعد خطًا أحمر، باعتبارها مرفقًا عامًا لا يجوز المساس به، مشددًا على أن أي اعتداء أو تجاوز سيُقابل بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

كما وجه بمراجعة خطط التأمين الداخلي، مع التركيز على دعم أقسام الاستقبال والطوارئ، باعتبارها الأكثر احتكاكًا بالجمهور، إلى جانب تفعيل التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتعزيز التواجد الأمني ومنع أي محاولات للخروج عن النظام.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي هو خلق بيئة طبية آمنة ومنظمة، تضمن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في أجواء يسودها الاحترام والانضباط.